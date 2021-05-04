04 Mayıs 2021, Salı

BASKETBOL

Son dakika spor haberi: Pınar Karşıyaka çeyrek finalde sahne alıyor!

Pınar Karşıyaka çeyrek finalde sahne alıyor!
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 04.05.2021

8'li finalinde Pınar Karşıyaka, Çekya temsilcisi 'la karşı karşıya gelecek. Rusya'nın ev sahipliği yapacağı 8'li final 9 Mayıs Salı günü sona erecek. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Pınar Karşıyaka, Rus ekibi 'un ev sahipliğinde oynanacak 8'li final ilk maçında yarın Çekya temsilcisi 'la karşılaşacak.

Nagorny Spor Salonu'nda çeyrek final müsabakalarının yarın ve çarşamba günü oynanacağı organizasyonda, yarı finaller 7 Mayıs Cuma, final ve üçüncülük mücadelesi ise 9 Mayıs Pazar günü yapılacak.

Pınar Karşıyaka ilk müsabakasını yarın saat 21.30'da Çekya temsilcisi ERA Nymburk'la oynayacak.

Yeşil-kırmızılı ekip, Çekya ekibini elemesi halinde yarı finalde Nizhny Novgorod (Rusya)- (İspanya) eşleşmesinin galibiyle cuma günü saat 19.00'da karşılaşacak.

Günün diğer maçında Nizhny Novgorod ile saat 19.00'da mücadele edecek.

Organizasyonda 6 Mayıs Perşembe günü saat 17.00'de (İspanya)- (Fransa) ve saat 20.00'de de - (İsrail)- (İspanya) maçları oynanacak.

Türk hakem 'ın da düdük çalacağı organizasyonda Üyesi ve Eğitmeni ise hakem değerlendiricisi olarak görev yapacak.

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