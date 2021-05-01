01 Mayıs 2021, Cumartesi

BASKETBOL

Son dakika spor haberi: Ersanlı Utah liderliği kaptırdı! | Phoenix Suns 121 - 100 Utah Jazz

Ersanlı Utah liderliği kaptırdı!
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 01.05.2021

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 8 karşılaşma oynandı. Gece yapılan maçlarda temsilcilerimiz İlyasova, Cedi Osman ve Furkan Korkmaz da süre aldı. Ersan 6, Furkan 11, Cedi ise 14 sayı kaydetti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi

NBA'e 8 maçla devam edildi.

LEBRON JAMES 20 MAÇ SONRA SAHALARA DÖNDÜ

Son şampiyon 'ın yıldız oyuncusu James, 20 Mart'ta yaşadığı sakatlık sonrası ilk maçına, karşısında çıktı.

Misafir ekip Kings, 'ın 23 sayı, 10 asist ve 'un 22 sayı, 9 ribauntla öne çıktığı müsabakayı 110-106 kazandı.

Lakers'ta 22 sayı, 11 ribaunt, 5 blok, 17 sayı, 7 ribaunt ve 16 sayı, 8 ribaunt, 7 asist üretti.

ERSAN 6, FURKAN 11, CEDİ 14 SAYI ATTI

Ligin en iyi galibiyet yüzdelerine sahip takımları arasındaki mücadelede , Utah 'ı 121-100 yenerek Batı Konferansı'nda liderliğe yükseldi.

Ev sahibi Suns'ın all-star gardı Devin Booker, 31 sayıyla sahanın en skoreri oldu. 22 sayı kaydeden Bojan Bogdanovic'in ayakta tutmaya çalıştığı Jazz'da oyuna sonradan giren İlyasova da 6 sayı, 2 ribauntla maçı tamamladı.

Furkan Korkmaz, takımı Philadelphia 76ers'ın 126-104 kazandığı karşılaşmasında 11 sayı, 5 ribaunt, 4 asist üretti.

forması giyen Cedi Osman ise 'a 122-93 yenildikleri maçta 14 sayı, 2 ribaunt, 2 asistle oynadı.

SONUÇLAR

Philadelphia 76ers-Atlanta Hawks: 126-104

Boston Celtics-San Antonio Spurs: 143-140 (uzatmada)

Cleveland Cavaliers-Washington Wizards: 93-122

Memphis Grizzlies-Orlando Magic: 92-75

Brooklyn Nets-Portland Trail Blazers: 109-128

Chicago Bulls-Milwaukee Bucks: 98-108

Phoenix Suns-: 121-100

Los Angeles Lakers -Sacramento Kings: 106-110

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