Jayson Tatum tarihe geçti! Tam tamına... | Boston Celtics 143-140 San Antonio Spurs

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Boston Celtics ile San Antonio Spurs karşı karşıya geldi. Mücadeleden uzatma sonucunda 143-140'lık skorla Celtics galip ayrıldı. Yıldız oyuncu Jayson Tatum 60 sayı atarak tarihe geçti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Jayson Tatum'ın 60 sayı, 8 ribaund, 5 asist ile yıldızlaştığı gecede Boston Celtics, San Antonio Spurs'ü uzatmalarda 143-140 mağlup etti.

Spurs'de DeMar DeRozan'ın 30 sayı, 5 ribaund, 14 asistlik performansı galibiyet için yeterli olmadı.

Jayson Tatum 60 sayılık performansıyla kariyer rekoru kırarken, Boston Celtics formasıyla bir sezonda birden çok kez 50+ sayı atan ilk oyuncu oldu. Öte yandan efsane Larry Bird'den bu yana (1985) Celtics formasıyla 60 sayı atan ilk isim olma başarısı gösterdi.

DİĞER

BASKETBOL HABERLERİ