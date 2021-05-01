01 Mayıs 2021, Cumartesi

BASKETBOL

Jayson Tatum tarihe geçti! Tam tamına... | Boston Celtics 143-140 San Antonio Spurs

Jayson Tatum tarihe geçti! Tam tamına...
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 01.05.2021 Giriş Tarihi: 01.05.2021

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Boston ile karşı karşıya geldi. Mücadeleden uzatma sonucunda 143-140'lık skorla Celtics galip ayrıldı. Yıldız oyuncu 60 sayı atarak tarihe geçti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

'ın 60 sayı, 8 ribaund, 5 asist ile yıldızlaştığı gecede Boston , 'ü uzatmalarda 143-140 mağlup etti.

'de 'ın 30 sayı, 5 ribaund, 14 asistlik performansı galibiyet için yeterli olmadı.

Jayson Tatum 60 sayılık performansıyla kariyer rekoru kırarken, formasıyla bir sezonda birden çok kez 50+ sayı atan ilk oyuncu oldu. Öte yandan efsane 'den bu yana (1985) Celtics formasıyla 60 sayı atan ilk isim olma başarısı gösterdi.

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