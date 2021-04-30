30 Nisan 2021, Cuma

BASKETBOL

Son dakika spor haberi: 12 Dev Adam'ın Avrupa Basketbol Şampiyonası'ndaki maç takvimi açıklandı!

12 Dev Adam'ın maç takvimi açıklandı!
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 30.04.2021 Giriş Tarihi: 30.04.2021

'mızın 'ndaki maç programı belli oldu. 12 Dev Adam, A grubunda , , , ve ile karşılaşacak. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi

'nın 1-18 Eylül 2022 tarihleri arasında , , ve 'nın ortaklaşa düzenleyeceği 'ndaki maç takvimi belli oldu.


Kura çekimi sonucunda A Grubu'nda Gürcistan, , , ve ile eşleşen milli takım, gruptaki ilk maçında 1 Eylül 2022 tarihinde Rusya ile karşılaşacak. 3 Eylül 2022'de Bulgaristan ile mücadele edecek , 4 Eylül 2022'de ev sahibi Gürcistan, 6 Eylül 2022'de Belçika ve 7 Eylül 2022'de İspanya ile oynayacak. Karşılaşmaların saatleri ise tarafından daha sonra duyurulacak.


Turnuvada gruplarında ilk 4 sırayı alacak takımlar çapraz eşleşme usulü ile Almanya'nın şehrinde 10-11 Eylül tarihlerinde son 16 turunda karşı karşıya gelecek.


Millilerin turnuvadaki maç takvimi şu şekilde:

1 Eylül 2022
Türkiye - Rusya

3 Eylül 2022
Türkiye - Bulgaristan

4 Eylül 2022
Türkiye - Gürcistan

6 Eylül 2022
Türkiye - Belçika

7 Eylül 2022
Türkiye - İspanya

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