Son dakika spor haberi: 12 Dev Adam'ın Avrupa Basketbol Şampiyonası'ndaki maç takvimi açıklandı!

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 1-18 Eylül 2022 tarihleri arasında Almanya, Çekya, Gürcistan ve İtalya'nın ortaklaşa düzenleyeceği 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'ndaki maç takvimi belli oldu.



Kura çekimi sonucunda A Grubu'nda Gürcistan, İspanya, Rusya, Belçika ve Bulgaristan ile eşleşen milli takım, gruptaki ilk maçında 1 Eylül 2022 tarihinde Rusya ile karşılaşacak. 3 Eylül 2022'de Bulgaristan ile mücadele edecek Türkiye, 4 Eylül 2022'de ev sahibi Gürcistan, 6 Eylül 2022'de Belçika ve 7 Eylül 2022'de İspanya ile oynayacak. Karşılaşmaların saatleri ise FIBA tarafından daha sonra duyurulacak.



Turnuvada gruplarında ilk 4 sırayı alacak takımlar çapraz eşleşme usulü ile Almanya'nın Berlin şehrinde 10-11 Eylül tarihlerinde son 16 turunda karşı karşıya gelecek.



Millilerin turnuvadaki maç takvimi şu şekilde:



1 Eylül 2022

Türkiye - Rusya



3 Eylül 2022

Türkiye - Bulgaristan



4 Eylül 2022

Türkiye - Gürcistan



6 Eylül 2022

Türkiye - Belçika



7 Eylül 2022

Türkiye - İspanya

DİĞER

BASKETBOL HABERLERİ