29 Nisan 2021, Perşembe

BASKETBOL

Son dakika spor haberi: Phoenix Suns 11 yıl sonra Play-Off'a kaldı! | Phoenix Suns 109 - 101 Los Angeles Clippers

Phoenix Suns 11 yıl sonra Play-Off'a kaldı!
BASKETBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 29.04.2021 Giriş Tarihi: 29.04.2021

'nde () Phoenix , 'ı 109-101 mağlup etti. Suns, bu galibiyetle birlikte 11 yıl aradan sonra Play Off'lara kaldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

'de 'nda Phoneix , 'ı 109-101'le geçti.

Suns'ta , 28 sayı, 10 asist, 3 ribaund ve 3 top çalmayla yıldızlaştı.

Suns, bu sonuçla 11 yıl aranın ardından Play-Off'lara kaldı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BASKETBOL HABERLERİ
Brown ve Tatum Celtics'i sırtladı! Brown ve Tatum Celtics'i sırtladı!
Jokic son saniyede maçı kazandırdı Jokic son saniyede maçı kazandırdı
Basketbolda ertelenen maçlar yarın oynanacak! Basketbolda ertelenen maçlar yarın oynanacak!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör