29 Nisan 2021, Perşembe
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Son dakika spor haberi: Phoenix Suns 11 yıl sonra Play-Off'a kaldı! | Phoenix Suns 109 - 101 Los Angeles Clippers
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Phoenix Suns, Los Angeles Clippers'ı 109-101 mağlup etti. Suns, bu galibiyetle birlikte 11 yıl aradan sonra Play Off'lara kaldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
NBA'de Batı Konferansı'nda Phoneix Suns, LA Clippers'ı 109-101'le geçti.
Suns'ta Chris Paul, 28 sayı, 10 asist, 3 ribaund ve 3 top çalmayla yıldızlaştı.
Suns, bu sonuçla 11 yıl aranın ardından Play-Off'lara kaldı.
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