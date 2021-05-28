CSKA Moskova-Anadolu Efes | CANLI
Turkish Airlines EuroLeague'de (THY Avrupa Ligi) Final-Four müsabakasında temsilcimiz Anadolu Efes ile CSKA Moskova, Almanya'nın Köln şehrinde karşı karşıya geliyor. Tek maç eleminasyon sistemine göre oynanacak mücadeleyi kazanan takım finale yükselecek. CSKA Moskova-Anadolu Efes maçının CANLI skor takibini haberimizden yapabilirsiniz...
Turkish Airlines EuroLeague'de (THY Avrupa Ligi) heyecan Final-Four müsabakalarıyla devam ediyor. Almanya'nın Köln şehrinde düzenlenen organizasyonda temsilcimiz Anadolu Efes ile CSKA Moskova kozlarını paylaşıyor. Maçın canlı skor takibi haberimizde...
CANLI SKOR
İlk çeyrek: CSKA Moskova 15-25 Anadolu Efes
İkinci çeyrek: CSKA Moskova 37-49 Anadolu Efes
Üçüncü çeyrek oynanıyor: CSKA Moskova 48-68 Anadolu Efes
CSKA MOSKOVA-ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Anadolu Efes'in CSKA Moskova ile karşılaşacağı maç saat 19.00'da başladı ve beIN Sports 3'ten canlı yayınlanıyor.
YENERSE FİNALDE
Anadolu Efes, bu karşılaşmadan galip ayrıldığı takdirde, bir diğer yarı final eşleşmesi olan FC Barcelona - AX Armani Exchange Milan maçının galibi ile şampiyonluk mücadelesi verecek. Avrupa arenasındaki 726. maçına çıkan lacivert-beyazlılar, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 725 karşılaşmada 413 galibiyet ve 312 yenilgi aldı. 2001-02 sezonundan itibaren katıldığı Turkish Airlines Euroleague'de ise 478. maçına çıkan Anadolu Efes, bu kupada bugüne kadar oynadığı 477 karşılaşmada 256 galibiyet ve 221 yenilgi elde etti.
32 KEZ KARŞILAŞTILAR
Anadolu Efes ile CSKA Moskova, Avrupa kupalarında bugüne kadar 32 kez karşılaşırken, İstanbul ekibi 11 galibiyet ve 21 mağlubiyet aldı. İki ekip arasında FIBA organizasyonlarında oynanan yedi maçta Efes 6 galibiyet ve 1 mağlubiyet elde ederken, Turkish Airlines Euroleague'de iki takım arasında oynanan 25 karşılaşmada lacivert-beyazlılar 5 galibiyet ve 20 mağlubiyet elde etti.
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