28 Mayıs 2021, Cuma

BASKETBOL

CSKA Moskova-Anadolu Efes | CANLI

CSKA Moskova-Anadolu Efes | CANLI
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 28.05.2021 Giriş Tarihi: 28.05.2021

'de () Final-Four müsabakasında temsilcimiz ile , 'nın şehrinde karşı karşıya geliyor. Tek maç eleminasyon sistemine göre oynanacak mücadeleyi kazanan takım finale yükselecek. CSKA Moskova-Anadolu Efes maçının CANLI skor takibini haberimizden yapabilirsiniz...

'de () heyecan Final-Four müsabakalarıyla devam ediyor. 'nın şehrinde düzenlenen organizasyonda temsilcimiz ile kozlarını paylaşıyor. Maçın canlı skor takibi haberimizde...

CANLI SKOR

İlk çeyrek: CSKA Moskova 15-25 Anadolu Efes

İkinci çeyrek: CSKA Moskova 37-49 Anadolu Efes

Üçüncü çeyrek oynanıyor: CSKA Moskova 48-68 Anadolu Efes

CSKA MOSKOVA-ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes'in CSKA Moskova ile karşılaşacağı maç saat 19.00'da başladı ve beIN Sports 3'ten canlı yayınlanıyor.

YENERSE FİNALDE

Anadolu Efes, bu karşılaşmadan galip ayrıldığı takdirde, bir diğer yarı final eşleşmesi olan - maçının galibi ile şampiyonluk mücadelesi verecek. arenasındaki 726. maçına çıkan lacivert-beyazlılar, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 725 karşılaşmada 413 galibiyet ve 312 yenilgi aldı. 2001-02 sezonundan itibaren katıldığı Turkish Airlines Euroleague'de ise 478. maçına çıkan Anadolu Efes, bu kupada bugüne kadar oynadığı 477 karşılaşmada 256 galibiyet ve 221 yenilgi elde etti.

32 KEZ KARŞILAŞTILAR

Anadolu Efes ile CSKA Moskova, Avrupa kupalarında bugüne kadar 32 kez karşılaşırken, İstanbul ekibi 11 galibiyet ve 21 mağlubiyet aldı. İki ekip arasında organizasyonlarında oynanan yedi maçta Efes 6 galibiyet ve 1 mağlubiyet elde ederken, Turkish Airlines Euroleague'de iki takım arasında oynanan 25 karşılaşmada lacivert-beyazlılar 5 galibiyet ve 20 mağlubiyet elde etti.

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