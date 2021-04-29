29 Nisan 2021, Perşembe

BASKETBOL

Son dakika spor haberi: 12 Dev Adam'ın rakipleri belli oldu!

12 Dev Adam'ın rakipleri belli oldu!
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 29.04.2021 Giriş Tarihi: 29.04.2021

'mızın 'nda karşılaşacağı rakipler belli oldu. 'nın başkenti 'de yapılan kura çekimiyle grup aşamasındaki eşleşmeler belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

'nın başkenti 'deki 'de yapılan kura çekimi ile 1-18 Eylül 2022 tarihlerinde düzenlenecek turnuvanın grup aşamasındaki eşleşmeleri belli oldu.

, , , , ve ile A Grubu'nda mücadele edecek.

Kura çekimi sonrasında gruplar şöyle oluştu:

A Grubu: Türkiye, İspanya, Rusya, Belçika, Gürcistan, Bulgaristan

B Grubu: Almanya, Fransa, , , Macaristan,

C Grubu: , Yunanistan, , Ukrayna, Estonya,

D Grubu: Çekya, Sırbistan, Finlandiya, Polonya, İsrail,

Milli takım, grup maçlarını Gürcistan'ın başkenti 'te oynayacak.

Almanya, Çekya, Gürcistan ve İtalya'nın ortaklaşa düzenleyeceği şampiyonanın grup aşamasını ilk dört sırada tamamlayan 16 takım çapraz şekilde eşleşecek.

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