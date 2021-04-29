Son dakika spor haberi: 12 Dev Adam'ın rakipleri belli oldu!
A Milli Erkek Basketbol Takımı'mızın 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda karşılaşacağı rakipler belli oldu. Almanya'nın başkenti Berlin'de yapılan kura çekimiyle grup aşamasındaki eşleşmeler belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Almanya'nın başkenti Berlin'deki Verti Music Hall'de yapılan kura çekimi ile 1-18 Eylül 2022 tarihlerinde düzenlenecek turnuvanın grup aşamasındaki eşleşmeleri belli oldu.
A Milli Erkek Basketbol Takımı, İspanya, Rusya, Belçika, Gürcistan ve Bulgaristan ile A Grubu'nda mücadele edecek.
Kura çekimi sonrasında gruplar şöyle oluştu:
A Grubu: Türkiye, İspanya, Rusya, Belçika, Gürcistan, Bulgaristan
B Grubu: Almanya, Fransa, Slovenya, Litvanya, Macaristan, Bosna Hersek
C Grubu: İtalya, Yunanistan, Hırvatistan, Ukrayna, Estonya, Büyük Britanya
D Grubu: Çekya, Sırbistan, Finlandiya, Polonya, İsrail, Hollanda
Milli takım, grup maçlarını Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te oynayacak.
Almanya, Çekya, Gürcistan ve İtalya'nın ortaklaşa düzenleyeceği şampiyonanın grup aşamasını ilk dört sırada tamamlayan 16 takım çapraz şekilde eşleşecek.
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