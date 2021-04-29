Real Madrid 82-76 Anadolu Efes (MAÇ SONUCU - ÖZET)
THY EuroLeague play-off'ta Anadolu Efes, serinin dördüncü maçında deplasmanda Real Madrid'e 82-76 mağlup oldu. Bu sonuçla seride durum 2-2'ye geldi ve temsilcimizin play-off umutları sonraki maça kaldı.
THY EuroLeague (Avrupa Ligi) çeyrek final play-off serisinin 4. maçında temsilcimiz Anadolu Efes, deplasmanda Real Madrid'e konuk oldu.
Ergin Ataman'ın ekibi, rakibine 82-76 yenildi ve seride durum 2-2'ye geldi.
SKOR DAĞILIMI
İlk çeyrek: Real Madrid 19-13 Anadolu Efes
İkinci çeyrek: Real Madrid 36-47 Anadolu Efes
Üçüncü çeyrek: Real Madrid 57-66 Anadolu Efes
Dördüncü çeyrek: Real Madrid 82-76 Anadolu Efes
AVRUPA KUPALARINDA 724. MAÇ
Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 724. maçına çıktı.
Lacivert-beyazlı takım, Avrupa arenasında oynadığı 724 karşılaşmada 412 galibiyet elde etti, 312 maçta ise sahadan mağlup ayrıldı.
İki takımın daha önce karşı karşıya geldiği 36 mücadelenin 26'sını İspanyol ekibi kazanırken 11'ini ise Anadolu Efes kazandı.
MAÇIN ÖZETİ
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