30 Nisan 2021, Cuma

BASKETBOL

Real Madrid 82-76 Anadolu Efes (MAÇ SONUCU - ÖZET)

A. Efes sonunu getiremedi! | Özeti izleyin
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 30.04.2021 Giriş Tarihi: 29.04.2021

THY EuroLeague play-off'ta , serinin dördüncü maçında deplasmanda 'e 82-76 mağlup oldu. Bu sonuçla seride durum 2-2'ye geldi ve temsilcimizin play-off umutları sonraki maça kaldı.

THY EuroLeague ( Ligi) çeyrek final play-off serisinin 4. maçında temsilcimiz , deplasmanda 'e konuk oldu.

'ın ekibi, rakibine 82-76 yenildi ve seride durum 2-2'ye geldi.

SKOR DAĞILIMI

İlk çeyrek: Real Madrid 19-13 Anadolu Efes

İkinci çeyrek: Real Madrid 36-47 Anadolu Efes

Üçüncü çeyrek: Real Madrid 57-66 Anadolu Efes

Dördüncü çeyrek: Real Madrid 82-76 Anadolu Efes

AVRUPA KUPALARINDA 724. MAÇ

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 724. maçına çıktı.

Lacivert-beyazlı takım, Avrupa arenasında oynadığı 724 karşılaşmada 412 galibiyet elde etti, 312 maçta ise sahadan mağlup ayrıldı.

İki takımın daha önce karşı karşıya geldiği 36 mücadelenin 26'sını ekibi kazanırken 11'ini ise Anadolu Efes kazandı.

MAÇIN ÖZETİ

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