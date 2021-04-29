29 Nisan 2021, Perşembe

BASKETBOL

Real Madrid Anadolu Efes maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? (Real Efes canlı izle)

Real Madrid Anadolu Efes maçı saat kaçta, hangi kanalda?
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 29.04.2021

THY 'deki temsilcimiz , play-off çeyrek final serisi 4. maçında İspanyol ekibi ile karşı karşıya gelecek. Sahasındaki ilk iki maçı kazanan lacivert-beyazlı ekip, 'da oynanan üçüncü maçın büyük bölümünü üstün götürmesine rağmen sahadan mağlubiyetle ayrılmıştı. Temsilcimiz, serideki dördüncü maçtan galibiyetle ayrılarak adını Final-Four'a yazdırmak istiyor. Basketbolseverler ise kritik maç öncesi arama motorlarında " - Anadolu maçı ne zaman?", Real - Anadolu Efes maçı saat kaçta?" ve Real Madrid - Anadolu Efes maçı hangi kanalda?" gibi soruları aratmaya başladı. THY EuroLeague play-off çeyrek final serisinde oynanacak Real Madrid - Anadolu Efes maçıyla ilgili tüm bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

THY play-off çeyrek final serisi dördüncü maçında TSİ 22.00'de İspanyol ekibi ile karşı karşıya gelecek. Seride 'in 2-1'lik üstünlüğü bulunuyor. 3 galibiyete ulaşan takım Final-Four'a yükselecek. Serinin ilk iki müsabakası 'nda oynandı ve lacivert-beyazlılar parkeden 90-63 ve 91-76'lık skorlarla galip ayrıldı. Serinin üçüncü maçını ise 80-76 kazandı.

REAL MADRID - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

29 Nisan Perşembe günü (bugün) saat 22.00'de oynanacak - Anadolu Efes maçı ekranlarından canlı yayınlanacak.

36. RANDEVU

Anadolu Efes ile Real Madrid bugüne kadar 35 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda Efes 11 kez rakibini mağlup ederken, Madrid de 24 kez yendi. Bu sezon oynanan 5 karşılaşmada ise lacivert-beyazlıların 3-2 üstünlüğü bulunuyor.

AVRUPA KUPALARINDA 724. MAÇ

Anadolu Efes, Real Madrid ile oynayacağı karşılaşma ile birlikte Avrupa kupalarında 724. maçına çıkacak. Lacivert-beyazlılar, Avrupa'da oynadığı 723 müsabakada 412 galibiyet, 311 mağlubiyet aldı. Efes, Euroleague'de ise 476. maçını oynayacak. Lacivert-beyazlılar, 2001-2002 sezonundan itibaren çıktığı 475 karşılaşmada 255 kez parkeden galip ayrılırken, 220 kez ise yenildi.

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