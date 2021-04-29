THY EuroLeague'deki temsilcimiz Anadolu Efes, play-off çeyrek final serisi 4. maçında İspanyol ekibi Real Madrid ile karşı karşıya gelecek. Sahasındaki ilk iki maçı kazanan lacivert-beyazlı ekip, İspanya'da oynanan üçüncü maçın büyük bölümünü üstün götürmesine rağmen sahadan mağlubiyetle ayrılmıştı. Temsilcimiz, serideki dördüncü maçtan galibiyetle ayrılarak adını Final-Four'a yazdırmak istiyor. Basketbolseverler ise kritik maç öncesi arama motorlarında "Real Madrid - Anadolu Efes maçı ne zaman?", Real Madrid - Anadolu Efes maçı saat kaçta?" ve Real Madrid - Anadolu Efes maçı hangi kanalda?" gibi soruları aratmaya başladı. THY EuroLeague play-off çeyrek final serisinde oynanacak Real Madrid - Anadolu Efes maçıyla ilgili tüm bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

THY EuroLeague play-off çeyrek final serisi dördüncü maçında Anadolu Efes TSİ 22.00'de İspanyol ekibi Real Madrid ile karşı karşıya gelecek. Seride Efes'in 2-1'lik üstünlüğü bulunuyor. 3 galibiyete ulaşan takım Final-Four'a yükselecek. Serinin ilk iki müsabakası Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynandı ve lacivert-beyazlılar parkeden 90-63 ve 91-76'lık skorlarla galip ayrıldı. Serinin üçüncü maçını ise Madrid 80-76 kazandı.

REAL MADRID - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

29 Nisan Perşembe günü (bugün) saat 22.00'de oynanacak Real Madrid - Anadolu Efes maçı beIN SPORTS 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

36. RANDEVU

Anadolu Efes ile Real Madrid bugüne kadar 35 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda Efes 11 kez rakibini mağlup ederken, Madrid de 24 kez yendi. Bu sezon oynanan 5 karşılaşmada ise lacivert-beyazlıların 3-2 üstünlüğü bulunuyor.

AVRUPA KUPALARINDA 724. MAÇ

Anadolu Efes, Real Madrid ile oynayacağı karşılaşma ile birlikte Avrupa kupalarında 724. maçına çıkacak. Lacivert-beyazlılar, Avrupa'da oynadığı 723 müsabakada 412 galibiyet, 311 mağlubiyet aldı. Efes, Euroleague'de ise 476. maçını oynayacak. Lacivert-beyazlılar, 2001-2002 sezonundan itibaren çıktığı 475 karşılaşmada 255 kez parkeden galip ayrılırken, 220 kez ise yenildi.

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