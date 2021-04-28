THY EuroLeague play-off maçında temsilcimiz Fenerbahçe Beko ile CSKA Moskova karşı karşıya geliyor. İlk iki maçı kaybeden sarı lacivertliler, bu karşılaşmaya galibiyet için çıkıyor. Fenerbahçe Beko - CSKA Moskova maçının canlı skorunu haberimizde bulabilirsiniz.

THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor. Play-off mücadelesinde temsilcimiz Fenerbahçe Beko ile CSKA Moskova kozlarını paylaşıyor. Fenerbahçe Beko - CSKA Moskova maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

CANLI SKOR

1. PERİYOT: Fenerbahçe Beko 24 - 17 CSKA Moskova

2. PERİYOT: Fenerbahçe Beko 39 - 44 CSKA Moskova

3. PERİYOT: Fenerbahçe Beko 50 - 71 CSKA Moskova

4. PERİYOT: Fenerbahçe Beko 59 - 78 CSKA Moskova

FENERBAHÇE BEKO CSKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 20:45'te başlayan Fenerbahçe Beko - CSKA maçı beIN Sports 3'den canlı yayınlanıyor.

İŞTE SERİNİN FİKSTÜRÜ

Üç galibiyete ulaşacak ekibin Dörtlü Final'e yükseleceği play-off çeyrek final serisinde diğer maçların programı şöyle:

Gerekmesi halinde 4. müsabaka 30 Nisan'da İstanbul'da, 5. maç ise 4 Mayıs'ta Moskova'da yapılacak

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