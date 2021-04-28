28 Nisan 2021, Çarşamba

BASKETBOL

Fenerbahçe Beko CSKA Moskova maçı CANLI

F.Bahçe Beko - CSKA Moskova | CANLI
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 28.04.2021 Giriş Tarihi: 28.04.2021

THY EuroLeague play-off maçında temsilcimiz ile CSKA karşı karşıya geliyor. İlk iki maçı kaybeden sarı lacivertliler, bu karşılaşmaya galibiyet için çıkıyor. Fenerbahçe Beko - maçının canlı skorunu haberimizde bulabilirsiniz.

THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor. Play-off mücadelesinde temsilcimiz ile CSKA kozlarını paylaşıyor. Fenerbahçe Beko - maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

CANLI SKOR

1. PERİYOT: Fenerbahçe Beko 24 - 17 CSKA Moskova

2. PERİYOT: Fenerbahçe Beko 39 - 44 CSKA Moskova

3. PERİYOT: Fenerbahçe Beko 50 - 71 CSKA Moskova

4. PERİYOT: Fenerbahçe Beko 59 - 78 CSKA Moskova

FENERBAHÇE BEKO CSKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 20:45'te başlayan Fenerbahçe Beko - CSKA maçı 'den canlı yayınlanıyor.

İŞTE SERİNİN FİKSTÜRÜ

Üç galibiyete ulaşacak ekibin 'e yükseleceği play-off çeyrek final serisinde diğer maçların programı şöyle:

Gerekmesi halinde 4. müsabaka 30 Nisan'da 'da, 5. maç ise 4 Mayıs'ta Moskova'da yapılacak

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