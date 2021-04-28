Fenerbahçe Beko CSKA Moskova maçı CANLI
THY EuroLeague play-off maçında temsilcimiz Fenerbahçe Beko ile CSKA Moskova karşı karşıya geliyor. İlk iki maçı kaybeden sarı lacivertliler, bu karşılaşmaya galibiyet için çıkıyor. Fenerbahçe Beko - CSKA Moskova maçının canlı skorunu haberimizde bulabilirsiniz.
THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor. Play-off mücadelesinde temsilcimiz Fenerbahçe Beko ile CSKA Moskova kozlarını paylaşıyor. Fenerbahçe Beko - CSKA Moskova maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...
CANLI SKOR
1. PERİYOT: Fenerbahçe Beko 24 - 17 CSKA Moskova
2. PERİYOT: Fenerbahçe Beko 39 - 44 CSKA Moskova
3. PERİYOT: Fenerbahçe Beko 50 - 71 CSKA Moskova
4. PERİYOT: Fenerbahçe Beko 59 - 78 CSKA Moskova
FENERBAHÇE BEKO CSKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 20:45'te başlayan Fenerbahçe Beko - CSKA maçı beIN Sports 3'den canlı yayınlanıyor.
İŞTE SERİNİN FİKSTÜRÜ
Üç galibiyete ulaşacak ekibin Dörtlü Final'e yükseleceği play-off çeyrek final serisinde diğer maçların programı şöyle:
Gerekmesi halinde 4. müsabaka 30 Nisan'da İstanbul'da, 5. maç ise 4 Mayıs'ta Moskova'da yapılacak
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Rizespor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Galatasaray - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Göztepe - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Fatih Karagümrük - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Kayserispor - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Başakşehir - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gaziantep FK - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Yeni Malatyaspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig