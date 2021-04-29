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BASKETBOL

Real Madrid-Anadolu Efes | CANLI

Real Madrid-Anadolu Efes | CANLI
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 29.04.2021 Giriş Tarihi: 29.04.2021

THY EuroLeague (Avrupa Ligi) çeyrek final play-off serisinin 4. müsabakasında deplasmanda 'e konuk oluyor. Mücadelenin canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz...

THY EuroLeague (Avrupa Ligi) çeyrek final play-off serisinin 4. maçında temsilcimiz , deplasmanda 'e konuk oluyor. 'ın ekibi, iç saha avantajını kullanarak serinin ilk 2 maçından da galibiyetle ayrılmış, 3. maçta ise rakibine boyun eğmişti.

CANLI SKOR

İlk çeyrek: Real Madrid 19-13 Anadolu Efes

İkinci çeyrek: Real Madrid 36-47 Anadolu Efes

Üçüncü çeyrek: Real Madrid 61-72 Anadolu Efes

AVRUPA KUPALARINDA 724. MAÇ

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 724. maçına çıktı.

Lacivert-beyazlı takım, Avrupa arenasında oynadığı 723 karşılaşmada 412 galibiyet elde etti, 311 maçta ise sahadan mağlup ayrıldı.

İki takımın daha önce karşı karşıya geldiği 35 mücadelenin 24'ünü İspanyol ekibi kazanırken 11'ini ise Anadolu Efes kazandı.

REAL MADRID - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Wizink Center'da oynanan karşılaşma TSİ 22:00'de başladı ve beIN Sports 3 ekranlarından naklen yayınlanıyor.

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