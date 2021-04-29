Real Madrid-Anadolu Efes | CANLI
THY EuroLeague (Avrupa Ligi) çeyrek final play-off serisinin 4. müsabakasında Anadolu Efes deplasmanda Real Madrid'e konuk oluyor. Mücadelenin canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz...
THY EuroLeague (Avrupa Ligi) çeyrek final play-off serisinin 4. maçında temsilcimiz Anadolu Efes, deplasmanda Real Madrid'e konuk oluyor. Ergin Ataman'ın ekibi, iç saha avantajını kullanarak serinin ilk 2 maçından da galibiyetle ayrılmış, 3. maçta ise rakibine boyun eğmişti.
CANLI SKOR
İlk çeyrek: Real Madrid 19-13 Anadolu Efes
İkinci çeyrek: Real Madrid 36-47 Anadolu Efes
Üçüncü çeyrek: Real Madrid 61-72 Anadolu Efes
AVRUPA KUPALARINDA 724. MAÇ
Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 724. maçına çıktı.
Lacivert-beyazlı takım, Avrupa arenasında oynadığı 723 karşılaşmada 412 galibiyet elde etti, 311 maçta ise sahadan mağlup ayrıldı.
İki takımın daha önce karşı karşıya geldiği 35 mücadelenin 24'ünü İspanyol ekibi kazanırken 11'ini ise Anadolu Efes kazandı.
REAL MADRID - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Wizink Center'da oynanan karşılaşma TSİ 22:00'de başladı ve beIN Sports 3 ekranlarından naklen yayınlanıyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Alanyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (Fb maçı izle...)
- Ankaragücü - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Tam kapanmada bankalar açık mı? Bankaların çalışma saatleri ne? Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank...
- Rizespor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Galatasaray - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Göztepe - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Fatih Karagümrük - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Kayserispor - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig