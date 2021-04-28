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BASKETBOL

CSKA Moskova - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | THY Euroleague

CSKA Moskova - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 28.04.2021 Giriş Tarihi: 28.04.2021

THY Play-off çeyrek final serisi üçüncü maçında Beko ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, CSKA Moskova - maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beko Basketbol Takımı, THY play-off çeyrek final serisi üçüncü maçında yarın Rusya ekibi 'yı konuk edecek. Maç ile ilgili detaylar futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Peki, CSKA Moskova - maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

CSKA MOSKOVA - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma, 20.45'te başlayacak. Müsabaka 'ten canlı yayınlanacak.

Üç galibiyete ulaşacak takımın oynamaya hak kazanacağı çeyrek final serisinde sarı-lacivertliler 2-0 geride bulunuyor. Fenerbahçe Beko, serideki ilk maçı 92-76, ikinci maçı ise 78-67 kaybetmişti.

HEDEF GALİBİYET!

Sarı-lacivertliler, yarınki maçı kazanarak seriyi 4. müsabakaya taşımayı hedefliyor. Öte yandan iki takım, Avrupa Ligi'nde 32. kez karşı karşıya gelecek. Organizasyonda 2000 yılından itibaren oynanan 31 müsabakanın 22'sini CSKA Moskova, 9'unu ise Fenerbahçe kazandı.

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