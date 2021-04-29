29 Nisan 2021, Perşembe

BASKETBOL

Jaylen Brown ve Jayson Tatum Celtics'i sırtladı! | Boston Celtics 120-111 Charlotte Hornets

Brown ve Tatum Celtics'i sırtladı!
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 29.04.2021

Amerikan Basketbol Ligi'nde () , sahasında Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Boston , sahasında 'i 120-111 mağlup ederken, Celtics'in yıldızları ve , toplam 73 sayıyla galibiyette önemli başrol oynadılar.

Amerikan Basketbol Ligi'nde () , sahasında 'i 120-111 mağlup ederken, ve Jayson Tatum mücadeleye damga vurdular. İki oyuncu, takımları adına 120 sayının 73'ünü kaydederek galibiyette öneli rol oynadılar.

Brown karşılaşmada 38 sayı, 7 ribaund ve 4 asistle oynarken, Tatum maçı 35 sayı, 8 ribaund ve 8 asistle tamamladı.

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