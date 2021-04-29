29 Nisan 2021, Perşembe
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Jaylen Brown ve Jayson Tatum Celtics'i sırtladı! | Boston Celtics 120-111 Charlotte Hornets
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Boston Celtics, sahasında Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Boston Celtics, sahasında Charlotte Hornets'i 120-111 mağlup ederken, Celtics'in yıldızları Jaylen Brown ve Jayson Tatum, toplam 73 sayıyla galibiyette önemli başrol oynadılar.
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Boston Celtics, sahasında Charlotte Hornets'i 120-111 mağlup ederken, Jayson Tatum ve Jayson Tatum mücadeleye damga vurdular. İki oyuncu, takımları adına 120 sayının 73'ünü kaydederek galibiyette öneli rol oynadılar.
Brown karşılaşmada 38 sayı, 7 ribaund ve 4 asistle oynarken, Tatum maçı 35 sayı, 8 ribaund ve 8 asistle tamamladı.
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