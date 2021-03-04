NBA'de 7 oyuncunun corona virüsü testi pozitif çıktı!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) forma giyen 7 oyuncu corona virüsüne yakalandı. Yapılan açıklamaya göre 24 Şubat'tan bu yana 456 basketbolcuya uygulanan corona virüsü testlerinde 7 pozitif vaka tespit edildi.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) forma giyen 7 oyuncu yeni tip corona virüsüne yakalandı.

NBA'den yapılan açıklamaya göre, 24 Şubat'tan bu yana 456 basketbolcuya uygulanan corona virüsü testlerinde 7 pozitif vaka tespit edildi.

Testi pozitif sonuçlanan oyuncular, organizasyonun sağlık protokolleri doğrultusunda izin verilinceye kadar karantinada kalıyor.

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