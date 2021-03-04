04 Mart 2021, Perşembe

BASKETBOL

NBA'de 7 oyuncunun corona virüsü testi pozitif çıktı!

NBA'de 7 oyuncu pozitif!
BASKETBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 04.03.2021

'nde () forma giyen 7 oyuncu corona virüsüne yakalandı. Yapılan açıklamaya göre 24 Şubat'tan bu yana 456 basketbolcuya uygulanan corona virüsü testlerinde 7 pozitif vaka tespit edildi.

'nde () forma giyen 7 oyuncu yeni tip corona virüsüne yakalandı.

NBA'den yapılan açıklamaya göre, 24 Şubat'tan bu yana 456 basketbolcuya uygulanan corona virüsü testlerinde 7 pozitif vaka tespit edildi.

Testi pozitif sonuçlanan oyuncular, organizasyonun sağlık protokolleri doğrultusunda izin verilinceye kadar karantinada kalıyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BASKETBOL HABERLERİ
Fenerbahçe Beko deplasmanda kazandı! Özeti izleyin Fenerbahçe Beko deplasmanda kazandı! (Özeti izleyin)
Rockets Harden'ın formasını emekli edecek Rockets Harden'ın formasını emekli edecek
Anadolu Efes ezdi geçti! Özeti izleyin Anadolu Efes ezdi geçti! (Özeti izleyin)
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ