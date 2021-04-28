28 Nisan 2021, Çarşamba
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Fenerbahçe Beko 68 - 85 CSKA Moskova (MAÇ SONUCU - ÖZET)
THY EuroLeague play-off serisi 3. maçında Fenerbahçe Beko, evinde CSKA Moskova'yı ağırladı. Temsilcimiz mücadeleyi 68-85 kaybederek Avrupa'ya veda etti.
THY EuroLeague play-off maçında Fenerbahçe Beko, sahasında CSKA Moskova'yı ağırladı. Sarı lacivertliler iyi başladığı maçta sonunu getiremedi ve Rus rakibine 68-85 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti.
SKOR DAĞILIMI
1. PERİYOT: Fenerbahçe Beko 24 - 17 CSKA Moskova
2. PERİYOT: Fenerbahçe Beko 39 - 44 CSKA Moskova
3. PERİYOT: Fenerbahçe Beko 50 - 71 CSKA Moskova
4. PERİYOT: Fenerbahçe Beko 68 - 85 CSKA Moskova
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