THY EuroLeague play-off serisi 3. maçında Fenerbahçe Beko, evinde CSKA Moskova'yı ağırladı. Temsilcimiz mücadeleyi 68-85 kaybederek Avrupa'ya veda etti.

THY EuroLeague play-off maçında Fenerbahçe Beko, sahasında CSKA Moskova'yı ağırladı. Sarı lacivertliler iyi başladığı maçta sonunu getiremedi ve Rus rakibine 68-85 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti.

SKOR DAĞILIMI

1. PERİYOT: Fenerbahçe Beko 24 - 17 CSKA Moskova

2. PERİYOT: Fenerbahçe Beko 39 - 44 CSKA Moskova

3. PERİYOT: Fenerbahçe Beko 50 - 71 CSKA Moskova

4. PERİYOT: Fenerbahçe Beko 68 - 85 CSKA Moskova

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