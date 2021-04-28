28 Nisan 2021, Çarşamba

BASKETBOL

Fenerbahçe Beko 68 - 85 CSKA Moskova (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Fenerbahçe EuroLeague'e veda etti!
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 28.04.2021 Giriş Tarihi: 28.04.2021

THY EuroLeague play-off serisi 3. maçında , evinde 'yı ağırladı. Temsilcimiz mücadeleyi 68-85 kaybederek 'ya veda etti.

THY EuroLeague play-off maçında , sahasında 'yı ağırladı. Sarı lacivertliler iyi başladığı maçta sonunu getiremedi ve rakibine 68-85 mağlup olarak 'ya veda etti.

SKOR DAĞILIMI

1. PERİYOT: Fenerbahçe Beko 24 - 17 CSKA Moskova

2. PERİYOT: Fenerbahçe Beko 39 - 44 CSKA Moskova

3. PERİYOT: Fenerbahçe Beko 50 - 71 CSKA Moskova

4. PERİYOT: Fenerbahçe Beko 68 - 85 CSKA Moskova

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