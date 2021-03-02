02 Mart 2021, Salı

BASKETBOL

Kobe Bryant'ın LeBron James'e hediye ettiği ayakkabıya 156 bin dolar ödendi

Kobe'nin LeBron'a hediyesine tarihi ücret!
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 02.03.2021

Son dakika spor haberleri: 'de efsane isimler arasında yer alan ve yaklaşık 1 yıl önce hayatını kaybeden 'ın 2002 yılında James'e hediye ettiği ayakkabıya 156 bin dolar ödendi.

James'in spor ayakkabıları açık artırmada 156 bin dolar'a satıldı. Ayakkabıların 2002'de 'in bir diğer efsanesi
'ın hediye ettiği ve üzerinde anısına bayrağının yer aldığı bildirildi.

LeBron'un Carmelo Anthony'nin de formasını giydiği 'e karşı oynanan maçta bu ayakkabıları giydiği ve James'li St. Vincent - St. Mary Lisesi'nin maçtan 36-34 galip ayrıldığı kaydedildi.

Basketbolun en iyi isimlerinden biri olarak tarihe geçen ve 4 kez ödülünün sahibi olan LeBron, lisedeyken Kobe'yi bir basketbol kampında gördüğünü açıklamıştı. İkili, 2002'deki All-Star Haftasonu etkinliğinde de 'daki bir otelde tanışmıştı.

, 25 Ocak 2020'de Kobe Bryant'ı geçerek, NBA'de tüm zamanların en çok sayı atan 3. oyuncusu unvanını ele geçirmişti.

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