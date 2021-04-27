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BASKETBOL

Real Madrid-Anadolu Efes | CANLI

Real Madrid-Anadolu Efes | CANLI
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 27.04.2021 Giriş Tarihi: 27.04.2021

THY EuroLeague () çeyrek final play-off serisinin 3. müsabakasında deplasmanda 'e konuk oluyor. Mücadelenin canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz...

THY EuroLeague () çeyrek final play-off serisinin 3. maçında temsilcimiz , deplasmanda 'e konuk oluyor. 'ın ekibi, iç saha avantajını kullanarak serinin ilk 2 maçından da galibiyetle ayrılmıştı.

CANLI SKOR

İlk çeyrek: 15-15 Anadolu Efes

İlk yarı: Real Madrid 28-38 Anadolu Efes

Üçüncü çeyrek oynanıyor: Real Madrid 42-55 Anadolu Efes

AVRUPA KUPALARINDA 723. MAÇ

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 723. maçına çıktı.

Lacivert-beyazlı takım, Avrupa arenasında oynadığı 722 karşılaşmada 412 galibiyet elde etti, 310 maçta ise sahadan mağlup ayrıldı.

Avrupa Ligi'nde ise Anadolu Efes, 475. maçını oynayacak. Lacivert-beyazlılar, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 2001-2002 sezonundan itibaren çıktığı 474 müsabakada 255 galibiyet ve 219 yenilgi yaşadı.

İki takımın daha önce karşı karşıya geldiği 34 mücadelenin 23'ünü İspanyol ekibi kazanırken 11'ini ise Anadolu Efes kazandı.

REAL MADRID-ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

'da 'da oynanan Real Madrid-Anadolu Efes maçı saat 20.00'de başladı. Dev müsabaka beın Sports 3 ve beIN Sports Haber'den canlı yayınlanıyor.

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