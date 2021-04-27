Real Madrid-Anadolu Efes | CANLI
THY EuroLeague (Avrupa Ligi) çeyrek final play-off serisinin 3. müsabakasında Anadolu Efes deplasmanda Real Madrid'e konuk oluyor. Mücadelenin canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz...
THY EuroLeague (Avrupa Ligi) çeyrek final play-off serisinin 3. maçında temsilcimiz Anadolu Efes, deplasmanda Real Madrid'e konuk oluyor. Ergin Ataman'ın ekibi, iç saha avantajını kullanarak serinin ilk 2 maçından da galibiyetle ayrılmıştı.
CANLI SKOR
İlk çeyrek: Real Madrid 15-15 Anadolu Efes
İlk yarı: Real Madrid 28-38 Anadolu Efes
Üçüncü çeyrek oynanıyor: Real Madrid 42-55 Anadolu Efes
AVRUPA KUPALARINDA 723. MAÇ
Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 723. maçına çıktı.
Lacivert-beyazlı takım, Avrupa arenasında oynadığı 722 karşılaşmada 412 galibiyet elde etti, 310 maçta ise sahadan mağlup ayrıldı.
Avrupa Ligi'nde ise Anadolu Efes, 475. maçını oynayacak. Lacivert-beyazlılar, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 2001-2002 sezonundan itibaren çıktığı 474 müsabakada 255 galibiyet ve 219 yenilgi yaşadı.
İki takımın daha önce karşı karşıya geldiği 34 mücadelenin 23'ünü İspanyol ekibi kazanırken 11'ini ise Anadolu Efes kazandı.
REAL MADRID-ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
İspanya'da Wizink Center'da oynanan Real Madrid-Anadolu Efes maçı saat 20.00'de başladı. Dev müsabaka beın Sports 3 ve beIN Sports Haber'den canlı yayınlanıyor.
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