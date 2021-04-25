25 Nisan 2021, Pazar

BASKETBOL

New York Knicks'ten üst üste 9. galibiyet (NBA'de günün sonuçları)

New York Knicks'ten üst üste 9. galibiyet NBA'de günün sonuçları
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 25.04.2021

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) New York , Toronto 'ı 120-103 yenerek üst üste 9. galibiyetini aldı.

NBA'e 8 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nın güçlü ekiplerinden , sahasında 'ı mağlup ederek yükselen performansını sürdürdü. New York temsilcisi bu galibiyetle, 2013 yılından sonra ilk kez 9 kez üst üste kazanmış oldu.

Knicks'te 31 sayı, 10 ribaunt ve 25 sayı, 12 ribaunt ile "double-double" yaparak takımlarına galibiyeti getiren oyuncular oldu.

Raptors'ta ve 27, 26 sayı üretti.

MAVERICKS 17 SAYI FARKI KAPATIP KAZANDI

Batı Konferansı temsilcilerinin maçında , sahasında 17 sayı geriye düştüğü maçı çevirerek son şampiyon 'ı 108-93 mağlup etti.

'te 18 sayı, 13 asist ile "double-double" yaparken, Dwight Powell 25 sayı kaydetti.

Lakers'ta 20, 17 sayı ile oynadı.

- Sonuçlar

-: 120-103

Milwaukee Bucks-Philadelphia 76ers: 132-94

Indiana Pacers--Detroit Pistons: 115-109

New Orleans Pelicans-San Antonio Spurs: 108-110

Miami Heat-Chicago Bulls: 106-101

Dallas Mavericks-Los Angeles Lakers: 108-93

Utah Jazz-Minnesota Timberwolves: 96-101

Denver Nuggets-Houston Rockets: 129-116



Kaynak: AA
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