CSKA Moskova - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | THY Euroleague

THY Avrupa Ligi Play-off çeyrek final serisi ikinci maçında CSKA Moskova ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, CSKA Moskova - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi ikinci maçında Rusya'nın CSKA Moskova takımına konuk olacak. Mücadele, Megasport Arena'da oynanacak. Maç ile ilgili tüm detaylar basketbolseverler tarafından merak ediliyor.

CSKA MOSKOVA - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

CSKA Moskova - Fenerbahçe Beko maçı 23 Nisan Cuma günü saat 20:00'de beIN Sports 4'te canlı yayınlanacak.

Üç galibiyete ulaşacak takımın Dörtlü Final oynamaya hak kazanacağı çeyrek final serisinin ilk maçında CSKA Moskova, sahasında Fenerbahçe Beko'yu 92-76 mağlup etti. Bu müsabakaya, yeni tip corona virüsü (Covid-19) vakaları ve sakatlıklar nedeniyle başantrenörü Igor Kokoskov ve 6 oyuncusundan yoksun çıkan sarı-lacivertli takım, yarın rakibine üstünlük kurarak İstanbul'daki 3. maç öncesi seride durumu 1-1'e getirmek istiyor.

Öte yandan iki takım, Avrupa Ligi'nde 31. kez karşı karşıya gelecek. Organizasyonda 2000 yılından itibaren oynanan 30 müsabakanın 21'ini CSKA Moskova, 9'unu ise Fenerbahçe kazandı.

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