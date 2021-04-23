23 Nisan 2021, Cuma

BASKETBOL

CSKA Moskova - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | THY Euroleague

CSKA Moskova - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 23.04.2021

Play-off çeyrek final serisi ikinci maçında ile Beko karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, CSKA Moskova - maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beko play-off çeyrek final serisi ikinci maçında 'nın takımına konuk olacak. Mücadele, 'da oynanacak. Maç ile ilgili tüm detaylar basketbolseverler tarafından merak ediliyor.

CSKA MOSKOVA - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

CSKA Moskova - maçı 23 Nisan Cuma günü saat 20:00'de 'te canlı yayınlanacak.

Üç galibiyete ulaşacak takımın Dörtlü Final oynamaya hak kazanacağı çeyrek final serisinin ilk maçında CSKA Moskova, sahasında Fenerbahçe Beko'yu 92-76 mağlup etti. Bu müsabakaya, yeni tip corona virüsü (Covid-19) vakaları ve sakatlıklar nedeniyle başantrenörü ve 6 oyuncusundan yoksun çıkan sarı-lacivertli takım, yarın rakibine üstünlük kurarak İstanbul'daki 3. maç öncesi seride durumu 1-1'e getirmek istiyor.

Öte yandan iki takım, 'nde 31. kez karşı karşıya gelecek. Organizasyonda 2000 yılından itibaren oynanan 30 müsabakanın 21'ini CSKA Moskova, 9'unu ise Fenerbahçe kazandı.

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