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BASKETBOL

Son dakika spor haberi: FIBA Şampiyonlar Ligi 8'li final maç programı açıklandı! Karşıyaka...

FIBA Şampiyonlar Ligi 8'li final maç programı açıklandı! Karşıyaka...
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Güncelleme Tarihi: 21.04.2021 Giriş Tarihi: 21.04.2021

Pınar Karşıyaka'nın da yer aldığı 8'li final maç programı belli oldu. ekibi 'un ev sahipliği yapacağı 8'li final, 5-8 Mayıs tarihleri arasında oynanacak. | Son dakika spor haberleri

Çeyrek final müsabakalarının 5-6 Mayıs, yarı finallerin 7 Mayıs, final ve üçüncülük mücadelesinin 9 Mayıs'ta oynanacağı organizasyonda Pınar Karşıyaka ilk müsabakasını 5 Mayıs Çarşamba günü saat 21.30'da temsilcisi 'la oynayacak. Yeşil-kırmızılı ekip, Çekya ekibini elemesi halinde yarı finalde - eşleşmesinin galibiyle 7 Mayıs Cuma günü saat 19.00'da karşılaşacak.

Organizasyonda üçüncülük müsabakası 9 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da, final maçı ise aynı gün saat 19.00'da yapılacak.

Çeyrek final maçlarının programı şöyle:

5 Mayıs Çarşamba

19.00 Nizhny Novgorod ()-Casademont Zaragoza ()

21.30 ERA Nymburk (Çekya)-Pınar Karşıyaka

6 Mayıs Perşembe

17.00 - (İspanya)- ()

20.00 - - ()-Hereda San Pablo Burgos (İspanya)

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