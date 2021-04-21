Son dakika spor haberi: FIBA Şampiyonlar Ligi 8'li final maç programı açıklandı! Karşıyaka...
Pınar Karşıyaka'nın da yer aldığı FIBA Şampiyonlar Ligi 8'li final maç programı belli oldu. Rus ekibi Nizhny Novgorod'un ev sahipliği yapacağı 8'li final, 5-8 Mayıs tarihleri arasında oynanacak. | Son dakika spor haberleri
Çeyrek final müsabakalarının 5-6 Mayıs, yarı finallerin 7 Mayıs, final ve üçüncülük mücadelesinin 9 Mayıs'ta oynanacağı organizasyonda Pınar Karşıyaka ilk müsabakasını 5 Mayıs Çarşamba günü saat 21.30'da Çekya temsilcisi ERA Nymburk'la oynayacak. Yeşil-kırmızılı ekip, Çekya ekibini elemesi halinde yarı finalde Nizhny Novgorod-Casademont Zaragoza eşleşmesinin galibiyle 7 Mayıs Cuma günü saat 19.00'da karşılaşacak.
Organizasyonda üçüncülük müsabakası 9 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da, final maçı ise aynı gün saat 19.00'da yapılacak.
Çeyrek final maçlarının programı şöyle:
5 Mayıs Çarşamba
19.00 Nizhny Novgorod (Rusya)-Casademont Zaragoza (İspanya)
21.30 ERA Nymburk (Çekya)-Pınar Karşıyaka
6 Mayıs Perşembe
17.00 - Lenovo Tenerife (İspanya)-SIG Strasbourg (Fransa)
20.00 - Hapoel Unet-Credit Holon (İsrail)-Hereda San Pablo Burgos (İspanya)
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