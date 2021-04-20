Anadolu Efes - Real Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | THY Euroleague

THY Avrupa Ligi Play-off çeyrek final serisi ilk maçında Anadolu Efes ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Anadolu Efes - Real Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçında İspanya temsilcisi Real Madrid'i ağırlayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar basketbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Anadolu Efes - Real Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

ANADOLU EFES - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes - Real Madrid maçı 20 Nisan Salı günü saat 20.00'de beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda normal sezonu 3. sırada bitiren Anadolu Efes, 6. basamaktaki Real Madrid ile eşleşmişti.

İki takım arasında THY Avrupa Ligi'nde bugüne kadar oynanan 32 maçın 23'ünü İspanyol ekibi kazanırken, 9 kez Anadolu Efes sahadan galibiyetle ayrıldı.

Bu sezon İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Real Madrid 73-65, Madrid'deki mücadeleyi ise Anadolu Efes 108-83 kazandı.

Üç galibiyete ulaşacak ekibin Dörtlü Final'e yükseleceği play-off çeyrek final serisinde diğer maçların programı şöyle:

22 Nisan Perşembe:

20.00 Anadolu Efes-Real Madrid

27 Nisan Salı:

22.00 Real Madrid-Anadolu Efes

(Gerekmesi halinde 4. maç 29 Nisan'da Madrid'de, 5. karşılaşma ise 4 Mayıs'ta İstanbul'da oynanacak)

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