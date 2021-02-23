23 Şubat 2021, Salı

BASKETBOL

TBF'den 'insan kaçakçılığı' iddiasına ilişkin araştırma talebi

TBF'den 'insan kaçakçılığı' iddiasına ilişkin araştırma talebi
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 23.02.2021

'ndan () yapılan açıklamada, sosyal medyada 1992-1994 yıllarında federasyonda çalışan bir kişiyle ilgili 'insan kaçakçılığı' suçundan soruşturma başlatıldığına dikkat çekilirken açıklamanın devamında, "Federasyonumuzun adının, böyle ağır bir olay ile anılması bizi son derece üzmüştür. Söz konusu iddialara ilişkin derhal araştırma başlatacaktır" denildi.

, 1992-1994 yıllarında açılan bir soruşturmayla ilgili iddialara ilişkin inceleme başlatılması yanında "Federasyonumuzun adının, böyle ağır bir olay ile anılması bizi son derece üzmüştür" denilerek araştırma talebinde bulunulduğu ifade edildi.

, sosyal medyada 1992-1994 yılları arasında bünyesinde çalışan bir isimle alakalı açıklama yayınladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

, ve 'ı yenerek FIBA 2020 Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandığı akşam sosyal medyada, "" isimli kişinin 1992-1994 yıllarında Federasyonumuzda çalıştığı sırada insan kaçakçılığı suçundan hakkında soruşturma başlatıldığı, kendisinin de ifadesinde suçunu ikrar ettiği haberleri yer almıştır.

Federasyonumuzun adının, böyle ağır bir olay ile anılması bizi son derece üzmüştür.

Buna karşılık Federasyonumuz iddialara ilişkin derhal araştırma başlatacaktır. Meselenin adli yanının da olması nedeniyle, başta adı geçen İbrahim Seten ve dönemin federasyon başkanı olmak üzere diğer ilgililer hakkında soruşturma yapmak üzere Cumhuriyet Savcıları ile kamu makamlarını göreve davet ediyoruz.


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