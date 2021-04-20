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BASKETBOL

Anadolu Efes Real Madrid maçı CANLI

Anadolu Efes - Real Madrid | CANLI
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 20.04.2021 Giriş Tarihi: 20.04.2021

THY EuroLeague'de play-off maçında temsilcimiz ile karşı karşıya geliyor. Anadolu Efes - maçının canlı skorunu haberimizde bulabilirsiniz.

THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor. Play-off mücadelesinde ile kozlarını paylaşıyor. Anadolu Efes - maçının canlı skoru aspor.com.tr'de...

CANLI SKOR

1. PERİYOT SONUCU: Anadolu Efes 20 - 18 Real Madrid
2. PERİYOT SONUCU: Anadolu Efes 44 - 40 Real Madrid

3. PERİYOT OYNANIYOR: Anadolu Efes 44 - 40 Real Madrid

ANADOLU EFES - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 20:00'de başlayan Anadolu Efes - Real Madrid maçı beIN Sports Haber'den canlı yayınlanıyor.

NORMAL SEZONDA 1-1

İki takım arasında THY Avrupa Ligi'nde bugüne kadar oynanan 32 maçın 23'ünü İspanyol ekibi kazanırken, 9 kez Anadolu Efes sahadan galibiyetle ayrıldı. Bu sezon İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Real Madrid 73-65, Madrid'deki mücadeleyi ise Anadolu Efes 108-83 kazandı.

AVRUPA'DA 721. MAÇ

Avrupa arenasındaki 721. maçına çıkan Anadolu Efes, bu maçtan önce Avrupa kupalarında oynadığı 720 karşılaşmada 410 galibiyet ve 310 yenilgi aldı.

2001-02 sezonundan itibaren katıldığı Turkish Airlines Euroleague'de ise 473. maçına çıkan Anadolu Efes, bu kupada bugüne kadar oynadığı 472 karşılaşmada 253 galibiyet ve 219 yenilgi elde etti.

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