16 Nisan 2021, Cuma

BASKETBOL

Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı corona vakaları nedeni ile ertelendi

F.Bahçe Beko-Anadolu Efes maçı ertelendi!
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 16.04.2021 Giriş Tarihi: 16.04.2021

Son dakika spor haberleri: - karşılaşması, Fenerbahçe Beko'daki covid-19 vakaları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

ile 'in karşı karşıya geleceği ING 29. hafta müsabakası, sarı-lacivertli takımda artan corona virüsü vakaları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda saat 20.00'de başlaması planlanan karşılaşma öncesinde Fenerbahçe'de corona virüsü vakalarının 7'ye yükselmesinin ardından erteleme kararı alındı.



FENERBAHÇE'DE TOPLAM VAKA 7'YE ULAŞTI

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızdan iki kişinin bugün yapılan Covid-19 testleri pozitif sonuçlanmıştır. Bugünün test sonuçlarına göre takımımızdaki pozitif vaka sayısı yediye yükselmiştir. Test sonucu pozitif olan kişilerin izolasyon ve tedavi süreçleri başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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