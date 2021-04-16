Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı corona vakaları nedeni ile ertelendi
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes karşılaşması, Fenerbahçe Beko'daki covid-19 vakaları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.
Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes'in karşı karşıya geleceği ING Basketbol Süper Ligi 29. hafta müsabakası, sarı-lacivertli takımda artan corona virüsü vakaları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda saat 20.00'de başlaması planlanan karşılaşma öncesinde Fenerbahçe'de corona virüsü vakalarının 7'ye yükselmesinin ardından erteleme kararı alındı.
FENERBAHÇE'DE TOPLAM VAKA 7'YE ULAŞTI
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızdan iki kişinin bugün yapılan Covid-19 testleri pozitif sonuçlanmıştır. Bugünün test sonuçlarına göre takımımızdaki pozitif vaka sayısı yediye yükselmiştir. Test sonucu pozitif olan kişilerin izolasyon ve tedavi süreçleri başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.
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