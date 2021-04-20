Anadolu Efes 90 - 63 Real Madrid (MAÇ SONUCU - ÖZET)
THY EuroLeague'de play-off maçında Anadolu Efes, Real Madrid ile karşı karşıya geldi. Temsilcimiz, İspanyol ekibini 90-63 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.
Turkish Airlines EuroLeague çeyrek final serisi ilk maçında Anadolu Efes, Real Madrid'i ağırladı. Maça iyi başlayan Real Madrid 8-0 öne geçti ancak Anadolu Efes panik yapmadı ve adeta sazı eline alarak maçın büyük bölümünde rakibine çok ciddi üstünlük sağladı ve mücadeleden 90-63'lük galibiyetle ayrıldı.
Bu sonuçla Anadolu Efes, Real Madrid karşısında 3 maçlık play-off serisinde 1-0 öne geçti.
SKOR DAĞILIMI
1. PERİYOT SONUCU: Anadolu Efes 20 - 18 Real Madrid
2. PERİYOT SONUCU: Anadolu Efes 44 - 40 Real Madrid
3. PERİYOT SONUCU: Anadolu Efes 64 - 50 Real Madrid
4. PERİYOT SONUCU: Anadolu Efes 90 - 63 Real Madrid
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Sivasspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Fatih Karagümrük - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Rizespor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Kayserispor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Esat Delihasan kimdir? Kaç yaşında neden öldü?
- Başakşehir - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gaziantep FK - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Göztepe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Yeni Malatyaspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Denizlispor - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig