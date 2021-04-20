20 Nisan 2021, Salı

BASKETBOL

Anadolu Efes 90 - 63 Real Madrid (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Anadolu Efes rahat kazandı!
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 20.04.2021 Giriş Tarihi: 20.04.2021

THY EuroLeague'de play-off maçında , ile karşı karşıya geldi. Temsilcimiz, ekibini 90-63 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

ilk maçında , 'i ağırladı. Maça iyi başlayan Real Madrid 8-0 öne geçti ancak Anadolu Efes panik yapmadı ve adeta sazı eline alarak maçın büyük bölümünde rakibine çok ciddi üstünlük sağladı ve mücadeleden 90-63'lük galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla Anadolu Efes, Real Madrid karşısında 3 maçlık play-off serisinde 1-0 öne geçti.

SKOR DAĞILIMI

1. PERİYOT SONUCU: Anadolu Efes 20 - 18 Real Madrid

2. PERİYOT SONUCU: Anadolu Efes 44 - 40 Real Madrid

3. PERİYOT SONUCU: Anadolu Efes 64 - 50 Real Madrid

4. PERİYOT SONUCU: Anadolu Efes 90 - 63 Real Madrid

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