Son dakika spor haberi: FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 8'li finalin oynanacağı yer belli oldu!
Temsilcimiz Pınar Karşıyaka'nın da yer aldığı, FIBA Şampiyonlar Ligi 8'li final mücadelesinin nerede oynanacağı belli oldu. Organizasyonun resmi sitesinden yapılan açıklamada, Rusya'nın Novgorod kentinde gerçekleştirileceği duyuruldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberler
Türk ekiplerinden Pınar Karşıyaka'nın da yer aldığı Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi 8'li final mücadelesi, Rusya'nın Novgorod kentinde oynanacak.
Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, Rusya'dan Nizhny Novgorod takımının ev sahipliğinde 5-9 Mayıs'taki 8'li finalde, ev sahibi ekibin yanı sıra Pınar Karşıyaka, İsrail'den Hapoel Unet-Credit Holon, İspanya'dan Hereda San Pablo Burgos, Lenovo Tenerife ile Casademont Zaragoza, Çekya'dan ERA Nymburk ve Fransa'dan SIG Strasbourg mücadele edecek.
Çeyrek final eşleşmelerinin 16 Nisan Cuma günü belli olacağı Nagorny Spor Salonu'nda oynanacak 8'li finalde, çeyrek final müsabakaları 5-6 Mayıs'ta, yarı finaller 7 Mayıs'ta, final ve üçüncülük mücadelesi ise 9 Mayıs'ta yapılacak.
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