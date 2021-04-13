13 Nisan 2021, Salı

BASKETBOL

Son dakika spor haberi: FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 8'li finalin oynanacağı yer belli oldu!

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 8'li final Rusya'da!
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 13.04.2021 Giriş Tarihi: 13.04.2021

Temsilcimiz Pınar Karşıyaka'nın da yer aldığı, 8'li final mücadelesinin nerede oynanacağı belli oldu. Organizasyonun resmi sitesinden yapılan açıklamada, 'nın kentinde gerçekleştirileceği duyuruldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberler

Türk ekiplerinden Pınar Karşıyaka'nın da yer aldığı Basketbol 8'li final mücadelesi, 'nın kentinde oynanacak.

Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, Rusya'dan Nizhny Novgorod takımının ev sahipliğinde 5-9 Mayıs'taki 8'li finalde, ev sahibi ekibin yanı sıra Pınar Karşıyaka, 'den Hapoel Unet-, 'dan , ile , 'dan ve 'dan mücadele edecek.

Çeyrek final eşleşmelerinin 16 Nisan Cuma günü belli olacağı Nagorny Spor Salonu'nda oynanacak 8'li finalde, çeyrek final müsabakaları 5-6 Mayıs'ta, yarı finaller 7 Mayıs'ta, final ve üçüncülük mücadelesi ise 9 Mayıs'ta yapılacak.

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