10 Nisan 2021, Cumartesi

BASKETBOL

THY EuroLeague'de Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun rakipleri belli oldu!

A.Efes ve F.Bahçe Beko'nun rakipleri belli oldu!
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 10.04.2021 Giriş Tarihi: 10.04.2021

THY EuroLeague'de 34. hafta maçlarının ardından normal sezon sona erdi. Temsilcilerimiz ve 'un rakipleri belli oldu. İşte o eşleşmeler...

THY EuroLeague'de 34. hafta maçlarının ardından normal sezon sona erdi. Temsilcilerimizden normal sezonu 3. sırada bitirirken ise 7. sırada tamamladı. Son hafta karşılaşmaları sonrası play-off'ta Anadolu Efes, ekibi ile eşleşirken Fenerbahçe Beko, 'dan ile kozlarını paylaşacak.

Play-off eşleşmeleri büyük oranda belli olurken 12 Nisan Pazartesi günü oynanacak olan - Panathinaikos erteleme maçında son bilet sahibini bulacak.

İşte tüm eşleşmeler...
CSKA Moskova - Fenerbahçe Beko
Anadolu Efes - Real Madrid
Olimpia Milano - Bayern Münih
Barcelona - (Zenit)

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