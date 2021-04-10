THY EuroLeague'de Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun rakipleri belli oldu!
THY EuroLeague'de 34. hafta maçlarının ardından normal sezon sona erdi. Temsilcilerimiz Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'un rakipleri belli oldu. İşte o eşleşmeler...
THY EuroLeague'de 34. hafta maçlarının ardından normal sezon sona erdi. Temsilcilerimizden Anadolu Efes normal sezonu 3. sırada bitirirken Fenerbahçe Beko ise 7. sırada tamamladı. Son hafta karşılaşmaları sonrası play-off'ta Anadolu Efes, İspanyol ekibi Real Madrid ile eşleşirken Fenerbahçe Beko, Rusya'dan CSKA Moskova ile kozlarını paylaşacak.
Play-off eşleşmeleri büyük oranda belli olurken 12 Nisan Pazartesi günü oynanacak olan Zenit - Panathinaikos erteleme maçında son bilet sahibini bulacak.
İşte tüm eşleşmeler...
CSKA Moskova - Fenerbahçe Beko
Anadolu Efes - Real Madrid
Olimpia Milano - Bayern Münih
Barcelona - Valencia (Zenit)
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