THY EuroLeague'de Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun rakipleri belli oldu!

THY EuroLeague'de 34. hafta maçlarının ardından normal sezon sona erdi. Temsilcilerimiz Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'un rakipleri belli oldu. İşte o eşleşmeler...

THY EuroLeague'de 34. hafta maçlarının ardından normal sezon sona erdi. Temsilcilerimizden Anadolu Efes normal sezonu 3. sırada bitirirken Fenerbahçe Beko ise 7. sırada tamamladı. Son hafta karşılaşmaları sonrası play-off'ta Anadolu Efes, İspanyol ekibi Real Madrid ile eşleşirken Fenerbahçe Beko, Rusya'dan CSKA Moskova ile kozlarını paylaşacak.

Play-off eşleşmeleri büyük oranda belli olurken 12 Nisan Pazartesi günü oynanacak olan Zenit - Panathinaikos erteleme maçında son bilet sahibini bulacak.

İşte tüm eşleşmeler...

CSKA Moskova - Fenerbahçe Beko

Anadolu Efes - Real Madrid

Olimpia Milano - Bayern Münih

Barcelona - Valencia (Zenit)

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