16 Şubat 2021, Salı

BASKETBOL

NBA takımlarından San Antonio Spurs'ün 3 maçı corona virüsü vakaları nedeniyle ertelendi

San Antonio Spurs'e Covid-19 engeli
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 16.02.2021

'nde () 4 oyuncusu yeni tip corona virüsüne (Covid-19) yakalanan 'ün 3 maçı ertelendi.

'den yapılan açıklamada, 'ün 4 oyuncusunun Covid-19 testinin pozitif sonuçlandığı belirtildi.

Söz konusu Covid-19 vakaları sebebiyle Spurs'ün deplasmanda oynayacağı , ve Indiana Pacers maçlarının ertelendiği ifade edildi.

Daha önce Spurs'ün ile yapması gereken karşılaşma da Covid-19 vakaları nedeniyle ertelenmişti.

Öte yandan Spurs ile karşılaşan 'in ve ile yapması planlanan maçların da Covid-19 teması yüzünden ileri bir tarihte oynanacağı açıklandı.



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