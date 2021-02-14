15 Şubat 2021, Pazartesi

BASKETBOL

İspanya Kral Kupası: Real Madrid 73-88 Barcelona (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İspanya Kral Kupası Barcelona'nın
BASKETBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 14.02.2021

Basketbolda 'nı, finalde 'i 88-73 yenen kazandı.

'deki 'nda yapılan turnuvasında finalde ve karşı karşıya geldi.

Maçın başından sonuna rakibine karşı üstünlük kuran Barcelona, ilk periyodu 20-11, devreyi 52-31 ve üçüncü periyodu 69-50 önde kapattı.

Barcelona'da 20 sayı ile maçın en skorer oyuncusu oldu ve finalin En Değerli Oyuncusu (MVP) seçildi.

Barcelona'nın Litvanyalı başantrenörü daha önce bu formayla 3 kez basketbolcu olarak kaldırdığı Kral Kupası'nı şimdi takımın başında kazanma başarısı gösterdi.

Kral Kupası'nda son şampiyon Real Madrid'i yenen Barcelona, 26. kez bu kupayı müzeyi götürdü.

Kupayı en çok kazanan takım 28 kez ile Real Madrid olurken, Barcelona aradaki farkı 2'ye düşürdü.

. Basketbol Ligi'nde ise Real Madrid lider, Barcelona ise 2. sırada bulunuyor.



YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BASKETBOL HABERLERİ
Utah Jazz serisini 7 maça çıkardı Utah Jazz serisini 7 maça çıkardı
Curry takımına galibiyeti getirdi! Curry takımına galibiyeti getirdi!
12 Dev Adam hazırlıklara başladı 12 Dev Adam hazırlıklara başladı
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör