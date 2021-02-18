18 Şubat 2021, Perşembe

BASKETBOL

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde tüm çeyrek finalistler belli oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray...

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde derbi heyecanı!
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 18.02.2021

'nde çeyrek finale kalan takımlar belli oldu. Öznur Kablo ve karşı karşıya gelecek. İşte eşleşmeler...

'nde çeyrek finale kalan tüm takımlar belirlendi.

A Grubu'ndaki son karşılaşmada 'u yenen , FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde çeyrek finale kalan son takım oldu.

'den Öznur Kablo ile 'ın karşılaşacağı çeyrek finalde eşleşmeler şöyle:

(İspanya) - (İspanya)

() - ()

- Galatasaray

UMMC Ekaterinburg () - Dinamo Kursk (Rusya)

Ligde çeyrek finaller, iki maç üzerinden 17-19 Mart'ta yapılacak. Tur atlayan ekipler, 16-18 Nisan'da düzenlenecek Dörtlü Final'de boy gösterecek.

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