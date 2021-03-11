Ersan İlyasova’nın yeni takımı Utah Jazz!
Kariyerini uzun süredir Milwaukee Bucks'ta geçiren milli basketbolcu Ersan İlyasova, NBA Batı Konferansı takımlarından Utah Jazz ile sözleşme imzaladı.
NBA'de basketbol kariyerini sürdüren milli basketbolcu Ersan İlyasova, kasım ayında Milwaukee Bucks tarafından serbest bırakılmıştı. O dönemden beri serbest statüsünde bulunan İlyasova'nın yeni takımı belli oldu. 33 yaşındaki basketbolcu, NBA takımlarından Utah Jazz ile sözleşme imzaladı. Utah Jazz'da daha önce Mehmet Okur da forma giymişti.
Ersan İlyasova, 2005 yılında Milwaukee Bucks tarafından 2. tur 36. sıradan seçilmişti. Milli basketbolcu NBA kariyerinde Milwaukee dışında Detroit Pistons, Orlando Magic, Oklahoma City Thunder, Philadelphia 76ers ve Atlanta Hawks'ta forma giydi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Dualı, ayetli, anlamlı uzun ve kısa Miraç Kandili mesajları! Miraç Kandili ne zaman? Bugün kandil mi?
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 185. bölüm izle! (EDHO) Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 185. bölümde neler yaşandı?
- Gençlerbirliği - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Fatih Karagümrük - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Beşiktaş - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Asvel - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | THY Euroleague
- Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Hangi illerde yasak kalktı? Corona virüsü risk haritası...
- Bitcoin kaç TL oldu? 5 Mart 2021 Bitcoin fiyatı...
- Fenerbahçe - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig