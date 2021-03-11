11 Mart 2021, Perşembe

BASKETBOL

Ersan İlyasova’nın yeni takımı Utah Jazz!

Ersan İlyasova’nın yeni takımı Utah Jazz!
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 11.03.2021

Kariyerini uzun süredir 'ta geçiren milli basketbolcu , takımlarından ile sözleşme imzaladı.

'de basketbol kariyerini sürdüren milli basketbolcu , kasım ayında tarafından serbest bırakılmıştı. O dönemden beri serbest statüsünde bulunan İlyasova'nın yeni takımı belli oldu. 33 yaşındaki basketbolcu, NBA takımlarından ile sözleşme imzaladı. Utah Jazz'da daha önce da forma giymişti.

Ersan İlyasova, 2005 yılında Bucks tarafından 2. tur 36. sıradan seçilmişti. Milli basketbolcu NBA kariyerinde Milwaukee dışında , , , Philadelphia 76ers ve 'ta forma giydi.

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