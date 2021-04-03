03 Nisan 2021, Cumartesi

BASKETBOL

Brooklyn Nets'in yıldızı Kevin Durant'e para cezası

Kevin Durant'e para cezası
BASKETBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 03.04.2021

, forması giyen yıldız basketbolcu 'e sosyal medya hesabı üzerinden 'a attığı mesajlar nedeniyle 50 bin dolar para cezası verdi.

'in resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, yıldız basketbolcu 'ın oyuncu 'a attığı mesajlarından dolayı Durant'a ceza verildiği duyuruldu. Açıklamada, saldırgan ve aşağılayıcı bir dil kullanmasından dolayı 32 yaşındaki basketbolcuya 50 Dolar para cezası verdiği ifade edildi.

'li basketbolcu, Michael Rapaport ile konuşmaların ortaya çıkmasından sonra özür dilemişti.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BASKETBOL HABERLERİ
G.Saray'da 2 pozitif vaka daha! Maç ertelendi G.Saray'da 2 pozitif vaka daha! Maç ertelendi
F.Bahçe'den sakatlık açıklaması! F.Bahçe'den sakatlık açıklaması!
F.Bahçe Beko ağır yaralı! | Özeti izleyin F.Bahçe Beko ağır yaralı! | Özeti izleyin
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör