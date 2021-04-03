Brooklyn Nets'in yıldızı Kevin Durant'e para cezası

NBA, Brooklyn Nets forması giyen yıldız basketbolcu Kevin Durant'e sosyal medya hesabı üzerinden Michael Rapaport'a attığı mesajlar nedeniyle 50 bin dolar para cezası verdi.

NBA'in resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, yıldız basketbolcu Kevin Durant'ın oyuncu Michael Rapaport'a attığı mesajlarından dolayı Durant'a ceza verildiği duyuruldu. Açıklamada, saldırgan ve aşağılayıcı bir dil kullanmasından dolayı 32 yaşındaki basketbolcuya 50 Dolar para cezası verdiği ifade edildi.

ABD'li basketbolcu, Michael Rapaport ile konuşmaların ortaya çıkmasından sonra özür dilemişti.



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