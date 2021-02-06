06 Şubat 2021, Cumartesi

BASKETBOL

Cleveland Cavaliers 105-123 Milwaukee Bucks (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Cedi'li Cavaliers evinde mağlup!
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 06.02.2021

'de forma giyen milli basketbolcumuz 'ın takımı evinde 'a 123-105 mağlup oldu. Cedi Osman karşılaşmayı 12 sayı ile tamamladı.

Amerikan Basketbol Ligi'nde () , milli oyuncu 'ın forma giydiği 'ı deplasmanda 123-105 yendi.

NBA'e 9 maçla devam edildi. , yıldızı 'nun 33 sayı, 12 ribauntluk "double-double" performansıyla öne çıktığı maçta Cavaliers'ı 123-105 mağlup ederek art arda 3. galibiyetini aldı.

Bu sezon 22. maçında 14. kez kazanan ikincisi Bucks'ta Jrue Holiday 17, 15 sayı kaydetti.

Cavaliers'ta 'ın 19, 'ın 18 sayısı sezonun 13. mağlubiyetini engelleyemedi. Cedi Osman ise 22 dakika 25 saniye sahada kaldığı mücadeleyi 12 sayı, 3 ribaunt, 1 asistle tamamladı.

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