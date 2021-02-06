Cleveland Cavaliers 105-123 Milwaukee Bucks (MAÇ SONUCU-ÖZET)
NBA'de forma giyen milli basketbolcumuz Cedi Osman'ın takımı Cleveland Cavaliers evinde Milwaukee Bucks'a 123-105 mağlup oldu. Cedi Osman karşılaşmayı 12 sayı ile tamamladı.
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Milwaukee Bucks, milli oyuncu Cedi Osman'ın forma giydiği Cleveland Cavaliers'ı deplasmanda 123-105 yendi.
NBA'e 9 maçla devam edildi. Bucks, yıldızı Giannis Antetokounmpo'nun 33 sayı, 12 ribauntluk "double-double" performansıyla öne çıktığı maçta Cavaliers'ı 123-105 mağlup ederek art arda 3. galibiyetini aldı.
Bu sezon 22. maçında 14. kez kazanan Doğu Konferansı ikincisi Bucks'ta Jrue Holiday 17, Khris Middleton 15 sayı kaydetti.
Cavaliers'ta Collin Sexton'ın 19, Andre Drummond'ın 18 sayısı sezonun 13. mağlubiyetini engelleyemedi. Cedi Osman ise 22 dakika 25 saniye sahada kaldığı mücadeleyi 12 sayı, 3 ribaunt, 1 asistle tamamladı.
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