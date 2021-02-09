09 Şubat 2021, Salı

BASKETBOL

NBA'de Los Angeles Lakers Thunder'ı yenmeyi başardı

Lakers Thunder'ı uzatmada yendi!
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 09.02.2021 Giriş Tarihi: 09.02.2021

NBA'de Batı Konferansı'nda zirve mücadelesi veren , 110-110'luk skorla uzatmaya gider karşılaşmada 'ı 119-112 mağlup etmeyi başardı.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) , 'ı 119-112 mağlup ederek üst üste 5. galibiyetini aldı.

NBA'e 8 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nda zirve mücadelesi veren Lakers, 110-110'luk skorla uzatmaya giden Thunder karşılaşmasını 7 sayı farkla kazandı.

Anthony Davis'ten yoksun sahaya çıkan ev sahibi Lakers'ın bir diğer yıldız oyuncusu , 28 sayı, 14 ribaunt, 12 asistle "triple double"a imza attı. 21 sayı, 8 ribaunt üreten Montrezl Harrell ve 19 sayı, 7 ribaunt, 5 asistle maçı tamamlayan , galibiyette önemli rol oynadı.

Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander'ın 29 sayı, 10 asist, 7 ribaunt, 'nin 21 sayı, 16 ribaunt ve 'nun 20 sayı, 11 ribauntluk performansı galibiyete yetmedi.

CEDİ'NİN TAKIMI PEŞ PEŞE MAĞLUP

, all-star oyuncusu 'ın 36 sayı, 8 asist, 5 ribauntla öne çıktığı mücadelede 'ı 119-113 mağlup etti.

Ev sahibi Suns'ta 22 sayı, 5 asist, 15 sayı, 16 ribaunt, 3 blokla oynadı.

Cavaliers'ta 23 sayı, 5 asist ve 15 sayı, 14 ribaunt üretti. Cedi Osman ise karşılaşmayı 2 sayı, 2 ribauntla tamamladı.

SONUÇLAR

Charlotte Hornets-Houston Rockets 119-94

Memphis Grizzlies-Toronto Raptors: 113-128

Chicago Bulls-Washington Wizards: 101-105

Dallas Mavericks-Minnesota Timberwolves: 127-122

San Antonio Spurs-Golden State Warriors: 105-100

Phoenix Suns-Cleveland Cavaliers: 119-113

Denver Nuggets-Milwaukee Bucks: 112-125

Los Angeles Lakers-Oklahoma City Thunder: 119-112 (uzatmada)

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