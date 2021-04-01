TD Systems Baskonia - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Euroleague
THY Euroleague'in 33. haftasında Baskonia ile Anadolu Efes karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Baskonia - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 33. haftasında Anadolu Efes İspanya'nın TD Systems Baskonia ekibine konuk olacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, TD Systems Baskonia - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
TD SYSTEMS BASKONIA - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
TD Systems Baskonia - Anadolu Efes maçı 1 Nisan Perşembe günü saat 20:00'de beIN Sports HABER'de canlı yayınlanacak.
719. MÜSABAKA
Lacivert-beyazlı takım, Avrupa kupalarında daha önce oynadığı 718 karşılaşmada 409 galibiyet elde ederken, 309 maçta ise sahadan mağlup ayrıldı.
Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde ise 471. maçını oynayacak. Lacivert-beyazlılar, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 2001-2002 sezonundan itibaren çıktığı 470 müsabakada 252 galibiyet ve 218 yenilgi yaşadı.
Lacivert-beyazlı takım, TD Systems Baskonia ile Avrupa kupalarında daha önce yaptığı 22 karşılaşmanın 12'sini kazanırken, 10'unda da mağlup oldu.
TD Systems Baskonia-Anadolu Efes maçı, Vitoria Gasteiz kentindeki Buesa Arena'da TSİ 20.00'de başlayacak.
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