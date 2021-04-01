01 Nisan 2021, Perşembe

BASKETBOL

TD Systems Baskonia - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Euroleague

TD Systems Baskonia - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Euroleague
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 01.04.2021

THY Euroleague'in 33. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Baskonia - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Basketbol THY Ligi'nin 33. haftasında 'nın ekibine konuk olacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TD SYSTEMS BASKONIA - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

TD Systems - Anadolu Efes maçı 1 Nisan Perşembe günü saat 20:00'de beIN Sports HABER'de canlı yayınlanacak.
719. MÜSABAKA

Lacivert-beyazlı takım, Avrupa kupalarında daha önce oynadığı 718 karşılaşmada 409 galibiyet elde ederken, 309 maçta ise sahadan mağlup ayrıldı.

Anadolu Efes, 'nde ise 471. maçını oynayacak. Lacivert-beyazlılar, kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 2001-2002 sezonundan itibaren çıktığı 470 müsabakada 252 galibiyet ve 218 yenilgi yaşadı.

Lacivert-beyazlı takım, TD Systems Baskonia ile Avrupa kupalarında daha önce yaptığı 22 karşılaşmanın 12'sini kazanırken, 10'unda da mağlup oldu.

TD Systems Baskonia-Anadolu Efes maçı, 'da TSİ 20.00'de başlayacak.

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