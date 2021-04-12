12 Nisan 2021, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
SALON: Sinan Erdem
Anadolu Efes 87-85 TOFAŞ
ING Basketbol Süper Ligi'nin 28'inci haftasında lider Anadolu Efes, evinde TOFAŞ'ı 87-85 yendi.
SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Kerem Baki, Ayşe Nur Yazıcıoğlu
ANADOLU EFES: Beaubois 9, Micic 15, Dzanan Musa 2, Moerman 21, Dunston8, Larkin 9, Yiğitcan Saybir 4, Tolga Geçim 2, Sertaç Şanlı 13, Buğrahan Tuncer 4
TOFAŞ: Phillip 7, Christon 9, Berkan Durmaz 11, Zubcic 5, Muhsin Yaşar14, Purcell 14, Berk İbrahim Uğurlu 13, Alihan Demir 2, Simmons 10
1. PERİYOT: 28-21
DEVRE: 50-50
3. PERİYOT: 67-68
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BASKETBOL HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- BB Erzurumspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Kayserispor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- El Clasico heyecanı! Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya La Liga
- Karadeniz'de derbi heyecanı! Rizespor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Beşiktaş - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Konyaspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gençlerbirliği - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- 7 Nisan dolar, euro, sterlin fiyatları! 1 dolar kaç TL? 1 euro kaç TL? (lira) | Güncel döviz fiyatları...