12 Nisan 2021, Pazartesi

BASKETBOL

Anadolu Efes 87-85 TOFAŞ

A. Efes sahasında TOFAŞ'ı devirdi
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 12.04.2021

ING Basketbol Süper Ligi'nin 28'inci haftasında lider , evinde 'ı 87-85 yendi.

SALON:
HAKEMLER: , ,
: 9, 15, 2, 21, Dunston8, 9, 4, 2, 13, Buğrahan Tuncer 4
: Phillip 7, Christon 9, Berkan Durmaz 11, Zubcic 5, Muhsin Yaşar14, Purcell 14, Berk İbrahim Uğurlu 13, Alihan Demir 2, Simmons 10
1. PERİYOT: 28-21
DEVRE: 50-50
3. PERİYOT: 67-68


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