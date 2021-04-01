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BASKETBOL

Baskonia Anadolu Efes maçı CANLI

Baskonia - Anadolu Efes | CANLI
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 01.04.2021 Giriş Tarihi: 01.04.2021

THY 'in 33. haftasında ile temsilcimiz karşı karşıya geliyor. Baskonia - Anadolu Efes maçının canlı skorunu haberimizde bulabilirsiniz.

THY 'de heyecan devam ediyor. 33. hafta mücadelesinde ile temsilcimiz kozlarını paylaşıyor. Baskonia - Anadolu Efes maçının canlı skoru aspor.com.tr'de...

CANLI SKOR

1. PERİYOT: Baskonia 19 - 22 Anadolu Efes

2. PERİYOT: Baskonia 41 - 46 Anadolu Efes

3. PERİYOT OYNANIYOR: Baskonia 41 - 46 Anadolu Efes

BASKONIA - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 20:00'de başlayan Baskonia - Anadolu Efes maçı beIN Sports Haber'den canlı yayınlanıyor.

AVRUPA'DA 719. MAÇ!

Baskonia'ya konuk olan Anadolu Efes, kupalarındaki 719. maçına çıktı. Lacivert Beyazlı takım, Avrupa kupalarında daha önce oynadığı 718 karşılaşmada 409 galibiyet elde ederken, 309 maçta ise sahadan mağlup ayrıldı.

Anadolu Efes, EuroLeague'de ise 471. maçını oynuyor. Lacivert Beyazlılar, kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 2001-2002 sezonundan itibaren çıktığı 470 müsabakada 252 galibiyet ve 218 yenilgi yaşadı.

Ayrıca Anadolu Efes, ile Avrupa kupalarında daha önce yaptığı 22 karşılaşmanın 12'sini kazanırken, 10'unda da mağlup oldu.

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