01 Nisan 2021, Perşembe

BASKETBOL

Baskonia 92-92 Anadolu Efes (Uzatmalar sonucu: 101-111) | MAÇ SONUCU-ÖZET

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BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 01.04.2021 Giriş Tarihi: 01.04.2021

THY 'in (Avrupa Ligi) 33. haftasında deplasmanda İspanyol ile karşı karşıya geldi. Normal süresi 92-92 biten ve uzatmaya giden müsabakayı temsilcimiz 101-111 kazanırken galibiyet serisini 3 maça çıkardı.

Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 33. hafta maçında deplasmanda İspanya ekibi TD Systems 'yı uzatma sonunda 111-101 mağlup etti.

Play-off'lara katılmayı önceden garantileyen Anadolu Efes, Vitoria Gasteiz kentindeki Buesa Arena'da oynanan karşılaşmaya iyi hücum yaparak başladı ve ilk çeyreğini 22-19 önde geçtiği mücadelenin devre arasına 46-41 üstünlükle girdi.

Çekişmeli geçen ikinci yarıda üçüncü periyot 65-63 konuk ekip Anadolu Efes'in üstünlüğüyle sona ererken, karşılaşmanın normal süresi ise 92-92 eşitlikle sona erdi. Uzatmaya 6-0'lık seriyle başlayan İstanbul temsilcisi, skor avantajını iyi kullanarak karşılaşmayı 111-101 kazandı.

Maçın en skorer oyuncusu, 30 sayı üreten Anadolu Efesli Shane Larkin oldu. Krunoslav Simon 21, Vasilije Micic 16, Adrien Moerman 14 sayıyla galibiyete katkıda bulundu.

Anadolu Efes, organizasyonda 22. galibiyetine uzanırken, TD Systems Baskonia ise 15. mağlubiyetini aldı.

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