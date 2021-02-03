Aliağa Petkimspor 78-70 Darüşşafaka Tekfen (MAÇ SONUCU-ÖZET)
ING Basketbol Süper Ligi'nin 13. hafta erteleme maçında Aliağa Petkimspor sahasında Darüşşafaka Tekfen'i ağırladı. Müsabakayı ev sahibi ekip 78-70 kazandı.
ING Basketbol Süper Ligi'nde 13'üncü hafta erteleme maçında Aliağa Petkimspor, evinde Darüşşafaka Tekfen'i 78-70 mağlup ederek 4 maçlık galibiyet özlemini sonlandırdı. Bu sonuçla İzmir ekibi 19'uncu maçında 7'nci galibiyetini alırken, Darüşşafaka 9 galibiyette kaldı. Maçın en skorer ismi konuk ekipte 21 sayıyla Magette oldu.
İlk çeyrekte ev sahibi ekip, Zack ve Vasiliauskas'ın dış atışlarıyla etkili olup, Jerrett'le skor üreten rakibi karşısında periyodu 19-18 önde tamamladı. İkinci periyoda Dorukhan'ın 3 sayılık basketleriyle başlayan Aliağa Petkimspor; Vasiliauskas, Ray ve Canberk'in de dış atışlarıyla farkı açarak soyunma odasına 12 sayı üstün girdi: 45-33.
Üçüncü çeyrekte Wimbush'un sayılarıyla farkı korumak isteyen İzmir ekibinin üst üste hücumlardan boş dönmesi üzerine Luther'ın etkili olduğu bölümde 11-0'lık seri yakalayan Daçka, farkı 4 sayıya (52-48) kadar indirdi. Petkimspor son bölüme 57-50 önde girdi.
Final periyodunda Darüşşafaka Tekfen, Magette ve Luther'ın sayılarıyla farkı bir ara 2 sayıya (59-57) kadar indirse de 10-0'lık seri yakalayan Aliağa Petkimspor, maçı 8 sayı farkla kazandı: 78-70.
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