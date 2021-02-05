05 Şubat 2021, Cuma

BASKETBOL

LeBron James triple-double yaptı Lakers kazandı! (NBA'de günün sonuçları)

LeBron triple-double yaptı Lakers kazandı
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 05.02.2021

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) , yıldız oyuncusu 'in 27 sayı 10 ribaund ve 10 asistle triple-double yaptığı karşılaşmada Denver 'ı 114-93 mağlup etti.

NBA'e 5 maçla devam edildi. Lakers, James'in 27 sayı, 10 ribaunt ve 10 asistle oynadığı karşılaşmada 'ı 114-93 yenerek üst üste 3, toplamda 17. galibiyetini elde etti.

Lakers'ta Dennis Schröder 21, Talen Horton-Tucker 17, Anthony Davis ise 13 sayılık katkı sağladı.

Nuggets'ta 'in 20 sayı, 5 asist, JaMychal Green'in ise 14 sayı, 8 ribauntluk performansları kazanmaya yetmedi.

NBA'deki toplam isabetli şutu 12 bin 691'e yükselen , 'i geride bırakarak tüm zamanların en çok şut isabeti bulan 3. oyuncusu oldu. Listenin ilk 2 sırasında ise -Jabbar (15 bin 837) ile (13 bin 528) yer alıyor.

Furkanlı 76ers'ın serisi son buldu

Philadelphia 76ers, milli basketbolcu 'ın 13 sayı, 5 ribaunt, 2 asistle oynadığı maçta 'a 121-105 yenildi.

Dört maçlık galibiyet serisi sona eren 76ers'ta Joel Embiid 37 sayı, 5 ribaunt, Tyrese Maxey 15 sayı, 4 asistlik performans sergiledi.

Blazers'ta Gary Trent Jr. 24 sayı, 3 ribaunt, Carmelo Anthony ise 22 sayı, 5 asistle sezonun 12. galibiyetinde pay sahibi oldu.

Sonuçlar

Dallas Mavericks-Golden State Warriors: 116-147

Atlanta Hawks-Utah Jazz: 91-112

Philadelphia 76ers-Portland Trail Blazers: 105-121

Memphis Grizzlies-Houston Rockets: 103-115

-: 114-93



Kaynak: AA
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