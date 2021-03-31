31 Mart 2021, Çarşamba

BASKETBOL

Euroleague'de play-off'u garantileyen Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun başarısı göz dolduruyor!

Euroleague'de rekor gecesi!
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 31.03.2021

Son dakika spor haberleri: THY Euroleague'de temsilcilerimiz ve geride kalan 32 haftanın ardından play-off'a kalmayı garantiledi.

Avrupa basketbolunun kulüpler bazındaki en önemli organizasyonunda 32. hafta maçları oynanıyor. Ligin en formda ekiplerinden , İspanya'da karşısında farklı galip gelerek çeyrek final biletini aldı. Lacivert-beyazlılar bu sezon Avrupa Ligi'nde en fazla sayı atan ekip unvanını eline geçirerek rakibini Madrid'de 25 sayı farkla 108-83 yendi ve 21. galibiyetini elde etti.

'i Almanya'da 77-68 yenen ise 20. galibiyetine ulaştı ve bir kez daha adını son 8 takım arasına yazdırdı.

F.BAHÇE BEKO ÜST ÜSTE 6. KEZ

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'de üst üste 6. kez play-off'a kalarak önemli bir başarı hikayesi yazdı.

yönetiminde üst üste 5 kez Dörtlü Final'e kalan sarı-lacivertliler, efsane başantrenörünün bu sezon takım çalıştırmama kararından sonra takımı Sırp çalıştırıcı 'a emanet etti.

Kokoskov'la sezona iyi başlayamayan Fenerbahçe Beko, son 17 maçının 15'ini kazanarak gerçekleştirdiği çıkışla üst üste 6. kez play-off'a kalmanın sevincini yaşadı.

ANADOLU EFES GÖZ DOLDURUYOR

Şampiyonluğun en büyük adayı olduğu geçen sezonun pandemi nedeniyle tamamlanamamasından sonra Anadolu Efes, yarım kalan işini bitirmek için emin adımlarla yoluna devam ediyor.

Son haftalarda büyük bir çıkış yakalayan lacivert-beyazlılar, üst üste ikinci kez çeyrek finale kalmayı başardı.

İki takımla erken garantileyen tek ülke Türkiye

THY Euroleague'de iki takımla bitime 2 hafta kala play-off'u garantileyen tek ülke Türkiye oldu.

Şu ana dek Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in yanı sıra (İspanya), (Rusya) ve (İtalya) play-off'a kalan ekipler oldu.

Play-off'un son 3 bileti içinse büyük bir rekabet var. Son 2 haftaya girilirken Bayern Münih (Almanya), , Real Madrid, (İspanya) ve (Rusya) çeyrek finale kalmak için büyük bir mücadele verecek.

5. KEZ İKİ TÜRK TAKIMI AYNI ANDA PLAY-OFF'TA

2001 yılında tek isim altında oynanmaya başlanan 'nde Türkiye, 5. kez en az iki takımla play-off'a kalmayı başardı.

Tük takımlarından ve Anadolu Efes, 2004-2005'te play-off'a kadar geldi. 2016-2017 sezonunda ise Darüşşafaka, Fenerbahçe ile Anadolu Efes aynı anda çeyrek finale kaldı. Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko ise 2014-2015 ve 2018-2019'dan sonra bu sezon da aynı başarıyı tekrarlayarak play-off'a birlikte kaldı.

HEDEF FİNAL FOUR

Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in hedefinde Almanya'nın Köln şehrinde 28-30 Mayıs'ta düzenlenecek Dörtlü Final var.

Kalan 2 haftada normal sezonu ilk 4'te bitirerek saha avantajını almak isteyen iki ekibin, play-off'ta birbirlerine rakip olma ihtimali de bulunuyor. Şu an Anadolu Efes üçüncü, Fenerbahçe Beko ise beşinci sırada yer alıyor.

İki ekip İspanya'da düzenlenen son Dörtlü Final'e birlikte kalmıştı.

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