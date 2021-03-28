28 Mart 2021, Pazar

BASKETBOL

HDI Sigorta Afyon Belediyespor 87-97 Fenerbahçe Beko (MAÇ SONUCU-ÖZET)

F.Bahçe Beko'dan kritik galibiyet!
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 28.03.2021

Son dakika spor haberleri: , 'nin 26. haftasın deplasmanda 'u 97-87 mağlup etti.

'nin 26. haftasında , deplasmanda 'u 97-87 mağlup etti.

Fenerbahçe Beko, bu sonuçla ligdeki 20'nci galibiyetini alırken, HDI Sigorta Afyon Belediyespor 14'üncü yenilgisini yaşadı.

Karşılıklı basketlerle başlayan ve çekişmenin yaşandığı karşılaşmada Fenerbahçe Beko, ilk periyodu 28-27 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe hücumda , ile Pierre etkili başlayan Fenerbahçe Beko, içeriden ve dışarıdan bulduğu sayılarla HDI Sigorta Afyon Belediyespor karşısında farkı 17'ye çıkararak soyunma odasına 56-39 önde gitti.

Maçın üçüncü periyodunda skordaki üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe Beko, son çeyreğe 19 farkla, 77-58 önde girdi.

Final periyodunda HDI Sigorta Afyon Belediyespor, skor üretse de Fenerbahçe Beko, maçı 97-87 kazandı

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