30 Mart 2021, Salı

BASKETBOL

Real Madrid 83 - 108 Anadolu Efes (MAÇ SONUCU - ÖZET)

A. Efes R.Madrid'i ezdi geçti! Özeti izleyin
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 30.03.2021 Giriş Tarihi: 30.03.2021

THY 'in 32. haftasında , deplasmanda ile karşı karşıya geldi. Temsilcimiz güçlü rakibini 83-108 mağlup etti.

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 32. haftasında , 'i İspanya'da 108-83 mağlup etti.

İspanya'nın başkenti Madrid'deki Wizink Center'da oynanan karşılaşmanın çekişmeli geçen ilk periyotu 20-20 eşitlikle sona ererken, mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 42-41 üstünlüğü ile tamamlandı.

Üçüncü çeyrekte rakibine üstünlüğünü kabul ettiren Anadolu Efes farkı açtığı bölümü 76-64 önde geçti. Son periyotta etkili savunmasıyla dikkati çeken lacivert-beyazlılar karşılaşmadan 108-83 galibiyetle ayrıldı.

Organizasyonda 21. galibiyetini elde eden Anadolu Efes, play-off'lara katılmayı garantiledi.

MAÇ SONUCU: REAL MADRID 83-108 ANADOLU EFES

3. PERİYOT SONUCU: REAL MADRID 64-76 ANADOLU EFES

İLK YARI SONUCU: REAL MADRID 42-41 ANADOLU EFES

1. PERİYOT SONUCU: REAL MADRID 20-20 ANADOLU EFES

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