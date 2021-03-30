Real Madrid 83 - 108 Anadolu Efes (MAÇ SONUCU - ÖZET)
THY EuroLeague'in 32. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Real Madrid ile karşı karşıya geldi. Temsilcimiz güçlü İspanyol rakibini 83-108 mağlup etti.
Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 32. haftasında Anadolu Efes, Real Madrid'i İspanya'da 108-83 mağlup etti.
İspanya'nın başkenti Madrid'deki Wizink Center'da oynanan karşılaşmanın çekişmeli geçen ilk periyotu 20-20 eşitlikle sona ererken, mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 42-41 üstünlüğü ile tamamlandı.
Üçüncü çeyrekte rakibine üstünlüğünü kabul ettiren Anadolu Efes farkı açtığı bölümü 76-64 önde geçti. Son periyotta etkili savunmasıyla dikkati çeken lacivert-beyazlılar karşılaşmadan 108-83 galibiyetle ayrıldı.
Organizasyonda 21. galibiyetini elde eden Anadolu Efes, play-off'lara katılmayı garantiledi.
MAÇ SONUCU: REAL MADRID 83-108 ANADOLU EFES
3. PERİYOT SONUCU: REAL MADRID 64-76 ANADOLU EFES
İLK YARI SONUCU: REAL MADRID 42-41 ANADOLU EFES
1. PERİYOT SONUCU: REAL MADRID 20-20 ANADOLU EFES
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