30 Mart 2021, Salı

BASKETBOL

Bayern Münih Fenerbahçe Beko maçı CANLI

Bayern Münih - Fenerbahçe Beko | CANLI
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 30.03.2021 Giriş Tarihi: 30.03.2021

THY EuroLeague'in 32. haftasında ile karşı karşıya geliyor. Bayern Münih - Beko maçının canlı skorunu haberimizde bulabilirsiniz.

, 'nin 32. haftasında ekibi 'e konuk olıyor. İki takım arasında ligin 4. haftasında 'da yapılan karşılaşmayı Bayern Münih 75-71 kazanmıştı. Sarı-lacivertliler Alman ekibi karşısında bu kez galibiyetle arıyor.

CANLI SKOR

1. PERİYOT: Bayern Münih 15 - 18 Beko

2. PERİYOT: Bayern Münih 34 - 35 Fenerbahçe Beko

3. PERİYOT: Bayern Münih 34 - 35 Fenerbahçe Beko

MAÇ ÖNÜ NOTLAR

Sarı-lacivertli takım, organizasyonda çıktığı son 16 müsabakada 14 galibiyet aldı. Bayern Münih ise son 10 maçının 7'sini kazanmayı başardı.

Bu sezon kulüpler düzeyindeki bir numaralı turnuvasında oynadığı 31 karşılaşmada 19 galibiyet ve 12 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, haftaya averajla 6. sırada girdi. Sarı-lacivertlilerle galibiyet ve mağlubiyet sayısı eşit olan Bayern Münih ise 32. hafta öncesinde 5. basamakta yer aldı.

Fenerbahçe Beko ile Bayern Münih, THY Avrupa Ligi'nde 9. kez karşı karşıya geliyor.

İki takım arasında bu organizasyonda 2000 yılından itibaren oynanan 8 maçın 6'sını Fenerbahçe, 2'sini ise Bayern Münih üstün tamamladı.

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