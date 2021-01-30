NBA'de gecenin maçında Utah Jazz evinde ağırladığı Dallas Mavericks'i 120-101 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Ev sahibi ekipte Bojan Bogdanovic 32 sayı ile maça damga vurdu.

Sezonun formda ekiplerinden Utah Jazz, Vivint Arena'da ağırladığı Dallas Mavericks'i 19 sayı farkla 120-101 mağlup ederek Batı Konferansı'nda liderliğini sürdürdü.



15 galibiyeti bulunan Jazz'da Bojan Bogdanovic 32 sayıyla maçın en skoreri oldu.

Karşılaşmayı 10 sayıyla tamamlayan Joe Ingles, NBA'de en fazla 3 sayı atan basketbolcular sıralamasında John Stockton'ı geçti ve bu kategoride Jazz tarihinde zirveye yerleşti.



Üst üste 4'üncü, toplamda ise 11'inci yenilgisini alan Mavericks'te Luka Doncic 25 sayı, 7 asist ve 6 ribaunt, Kristaps Porzingis 11 sayı ve 9 ribauntla oynadı.

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