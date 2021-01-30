30 Ocak 2021, Cumartesi

BASKETBOL

Utah Jazz 120-101 Dallas Mavericks (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Utah Jazz durdurulamıyor!
BASKETBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 30.01.2021

'de gecenin maçında evinde ağırladığı Dallas 'i 120-101 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Ev sahibi ekipte 32 sayı ile maça damga vurdu.

Sezonun formda ekiplerinden , Vivint Arena'da ağırladığı Dallas 'i 19 sayı farkla 120-101 mağlup ederek Batı Konferansı'nda liderliğini sürdürdü.

15 galibiyeti bulunan Jazz'da 32 sayıyla maçın en skoreri oldu.

Karşılaşmayı 10 sayıyla tamamlayan Joe Ingles, 'de en fazla 3 sayı atan basketbolcular sıralamasında John Stockton'ı geçti ve bu kategoride Jazz tarihinde zirveye yerleşti.

Üst üste 4'üncü, toplamda ise 11'inci yenilgisini alan Mavericks'te Luka Doncic 25 sayı, 7 asist ve 6 ribaunt, Kristaps Porzingis 11 sayı ve 9 ribauntla oynadı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BASKETBOL HABERLERİ
Beşiktaş Avrupa'ya veda etti! Beşiktaş Avrupa'ya veda etti!
F.Bahçe Beko Khimki engelini farklı geçti! F.Bahçe Beko Khimki engelini farklı geçti!
Fenerbahçe Beko silindir gibi! Özeti izleyin Fenerbahçe Beko silindir gibi! Özeti izleyin
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör