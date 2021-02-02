02 Şubat 2021, Salı

BASKETBOL

Houston Rockets'tan üçlük rekoru (NBA'de günün sonuçları)

Houston Rockets'tan üçlük rekoru
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 02.02.2021

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) , 'ı 136-106 mağlup ederek üst üste 6. galibiyetini aldı. Öte yandan Rockets, ilk çeyrekte 11 üç sayı isabeti bularak NBA'de bir çeyrekte en fazla üç sayı kaydeden takım oldu.

NBA'e 9 maçla devam edildi. Batı Konferansı ekiplerinden , deplasmanda 'ı 30 sayı farkla yenerek üst üste 6. galibiyetini elde etti.

Rockets, ilk çeyrekte 11 üç sayı isabeti bularak NBA'de bir çeyrekte en fazla üç sayı kaydeden takım oldu. Rockets'ta kenardan gelerek attığı 25 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, ve galibiyete 18'er sayılık katkı sağladı.

Thunder'da -Alexander'ın 19, ve Hamidou Diallo'nun 15'er sayıları galibiyet için yeterli olmadı.

SUNS BİTİME 1,5 SANİYE KALA KAZANDI

, 'ın bitime 1,5 saniye kala attığı üçlükle deplasmanda Dallas 'i 109-108 yendi.

Sezonun 11. galibiyetini alan Suns'ta Chris Paul 34 sayı, 9 ribaunt ve 9 asistle yıldızlaşırken, Devin Booker 24, Frank Kaminsky 11 sayıyla oynadı.

Mavericks'ta Luka Doncic'in 25 sayı, 8 asist ve Josh Richardson'ın 24 sayı, 5 ribauntluk performansları yenilgiyi önleyemedi.

CEDİ OSMAN'DAN GALİBİYETE 10 SAYILIK KATKI

Milli basketbolcu Cedi Osman'ın 10 sayı, 7 ribauntla oynadığı maçta Cleveland , sahasında Minnesota 'ı 100-98 mağlup etti.

Cavaliers'ta Jarrett Allen 23 sayı, 18 ribauntla "double double" yaparken, Collin Sexton 26 sayıyla takımının 10. galibiyetine katkı sağladı.

Konuk ekip Timberwolves'ta D'Angelo Russell 18 sayı, 4 asist, Anthony Edwards ise 13 sayı, 3 ribauntla maçı tamamladı.

SONUÇLAR

Miami Heat-Charlotte Hornets: 121-129

Atlanta Hawks-Los Angeles Lakers: 99-107

-: 100-98

Milwaukee Bucks-Portland Trail Blazers: 134-106

Oklahoma City Thunder-Houston Rockets: 106-136

Chicago Bulls-New York Knicks: 110-102

New Orleans Pelicans-Sacramento Kings: 109-118

San Antonio Spurs-Memphis Grizzlies: 102-133

-Phoenix Suns: 108-109



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