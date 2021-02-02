Houston Rockets'tan üçlük rekoru (NBA'de günün sonuçları)
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, Oklahoma City Thunder'ı 136-106 mağlup ederek üst üste 6. galibiyetini aldı. Öte yandan Rockets, ilk çeyrekte 11 üç sayı isabeti bularak NBA'de bir çeyrekte en fazla üç sayı kaydeden takım oldu.
NBA'e 9 maçla devam edildi. Batı Konferansı ekiplerinden Houston Rockets, deplasmanda Oklahoma City Thunder'ı 30 sayı farkla yenerek üst üste 6. galibiyetini elde etti.
Rockets, ilk çeyrekte 11 üç sayı isabeti bularak NBA'de bir çeyrekte en fazla üç sayı kaydeden takım oldu. Rockets'ta Eric Gordon kenardan gelerek attığı 25 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Christian Wood ve John Wall galibiyete 18'er sayılık katkı sağladı.
Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander'ın 19, Darius Bazley ve Hamidou Diallo'nun 15'er sayıları galibiyet için yeterli olmadı.
SUNS BİTİME 1,5 SANİYE KALA KAZANDI
Phoenix Suns, Devin Booker'ın bitime 1,5 saniye kala attığı üçlükle deplasmanda Dallas Mavericks'i 109-108 yendi.
Sezonun 11. galibiyetini alan Suns'ta Chris Paul 34 sayı, 9 ribaunt ve 9 asistle yıldızlaşırken, Devin Booker 24, Frank Kaminsky 11 sayıyla oynadı.
Mavericks'ta Luka Doncic'in 25 sayı, 8 asist ve Josh Richardson'ın 24 sayı, 5 ribauntluk performansları yenilgiyi önleyemedi.
CEDİ OSMAN'DAN GALİBİYETE 10 SAYILIK KATKI
Milli basketbolcu Cedi Osman'ın 10 sayı, 7 ribauntla oynadığı maçta Cleveland Cavaliers, sahasında Minnesota Timberwolves'ı 100-98 mağlup etti.
Cavaliers'ta Jarrett Allen 23 sayı, 18 ribauntla "double double" yaparken, Collin Sexton 26 sayıyla takımının 10. galibiyetine katkı sağladı.
Konuk ekip Timberwolves'ta D'Angelo Russell 18 sayı, 4 asist, Anthony Edwards ise 13 sayı, 3 ribauntla maçı tamamladı.
SONUÇLAR
Miami Heat-Charlotte Hornets: 121-129
Atlanta Hawks-Los Angeles Lakers: 99-107
Cleveland Cavaliers-Minnesota Timberwolves: 100-98
Milwaukee Bucks-Portland Trail Blazers: 134-106
Oklahoma City Thunder-Houston Rockets: 106-136
Chicago Bulls-New York Knicks: 110-102
New Orleans Pelicans-Sacramento Kings: 109-118
San Antonio Spurs-Memphis Grizzlies: 102-133
Dallas Mavericks-Phoenix Suns: 108-109
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