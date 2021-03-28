28 Mart 2021, Pazar

BASKETBOL

Türk Telekom 85-94 Beşiktaş Icrypex (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Kartal Ankara'da rahat kazandı!
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 28.03.2021

Son dakika spor haberleri: 'nin 26. haftasında , deplasmanda 'u 94-85 mağlup etti.

'nin 26. haftasında , deplasmanda 'u 94-85 mağlup etti. Beşiktaş'ta 20 sayı ile mücadele etti.

SAYI DAĞILIMLARI

Türk Telekom: 19, 1, 12, 9, 19, Gani Erdi Gülaslan, 16, 7, O'Bryant 2

Beşiktaş Icrypex: 13, 25, 8, Furkan Haltalı 8, Markell Johnson 11, Mehmet Yağmur 7, Berry 2, Hakan Sayılı, Alperen Şengün 20

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