28 Mart 2021, Pazar
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Türk Telekom 85-94 Beşiktaş Icrypex (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Son dakika spor haberleri: ING Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Beşiktaş Icrypex, deplasmanda Türk Telekom'u 94-85 mağlup etti.
ING Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Beşiktaş Icrypex, deplasmanda Türk Telekom'u 94-85 mağlup etti. Beşiktaş'ta Alperen Şengün 20 sayı ile mücadele etti.
SAYI DAĞILIMLARI
Türk Telekom: Nicholas Johnson 19, Muhammed Mustafa Baygül 1, Dekker 12, Samet Geyik 9, Wiltjer 19, Gani Erdi Gülaslan, Can Korkmaz 16, Foster 7, O'Bryant 2
Beşiktaş Icrypex: Şehmus Hazer 13, Blackmon 25, Ercan Osmani 8, Furkan Haltalı 8, Markell Johnson 11, Mehmet Yağmur 7, Berry 2, Hakan Sayılı, Alperen Şengün 20
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