28 Mart 2021, Pazar

BASKETBOL

Galatasaray 64-51 BOTAŞ (MAÇ SONUCU-ÖZET)

G.Saray seride öne geçti!
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 28.03.2021

Son dakika spor haberleri: Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Galatasaray sahasında BOTAŞ'ı 64-51 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Galatasaray, BOTAŞ'ı 64-51 yenerek seride 1-0 öne geçti.

İki galibiyete ulaşacak takımın yarı finale yükseleceği seride ikinci maç, 31 Mart Çarşamba günü 'da oynanacak.

SAYI DAĞILIMI

Galatasaray: 5, 4, Steinberga 17, Whitcomb 14, Holingsvorth 7, 2, 5, 2, 6, , 2

BOTAŞ: Williams 14, Büşra Akbaş, 13, 7, , 17,

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