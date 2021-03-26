26 Mart 2021, Cuma

BASKETBOL

Son dakika spor haberi: Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonu İstanbul'da düzenlenecek!

Dev organizasyon İstanbul'da düzenlenecek!
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 26.03.2021 Giriş Tarihi: 26.03.2021

, organizasyonunun 16-18 Nisan'da 'da düzenleneceği açıklandı. Oynanacak olan Dörtlü Final'de temsilcimiz 'nun yanı sıra (İspanya), (Macaristan) ve (Rusya) takımları mücadele edecek. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Final Four organizasyonu, 16-18 Nisan 2021 tarihinde 'un ev sahipliğinde 'da gerçekleştirilecek.

'de 16-18 Nisan 2021 tarihleri arasında yapılacak Dörtlü Final'de Türkiye'den Fenerbahçe yanı sıra (İspanya), (Macaristan) ve (Rusya) takımları mücadele edecek.

16 Nisan Cuma günü oynanacak yarı finallerde Fenerbahçe ile karşılaşacak. Perfumerias Avenida ile de Sopron Basket ile karşı karşıya gelecek.

17 Nisan Cumartesi gününü takımlar maç yapmadan geçerken, 18 Nisan Pazar günü önce üçüncülük maçı oynayacak. Ardından da final mücadelesi yapılacak.

Final Four, yılında da Türkiye'de organize edilmiş, o yıl gerçekleştirilen turnuvada UMMC Ekaterinburg şampiyonluğa ulaşmıştı.

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

" organizasyonu, 16-18 Nisan 2021 tarihinde İstanbul'un ev sahipliğinde Volkswagen Arena'da gerçekleştirilecek.

Kadınlar Euroleague'de 16-18 Nisan 2021 tarihleri arasında yapılacak Dörtlü Final'de temsilcimiz 'nun yanı sıra Perfumerias Avenida (İspanya), Sopron Basket (Macaristan) ve UMMC Ekaterinburg (Rusya) takımları mücadele edecek.

16 Nisan Cuma günü oynanacak yarı finallerde Fenerbahçe Öznur Kablo, UMMC Ekaterinburg ile ile karşılaşacak.

17 Nisan Cumartesi gününü takımlar maç yapmadan geçerken, 18 Nisan Pazar günü önce yarı finalde mağlup olan takımlar üçüncülük maçı oynayacak. Ardından da yarı finallerin galipleri, şampiyonluk kupasını kazanmak için sahaya çıkacaklar.

Dörtlü Final, 2016 yılında da ülkemizde organize edilmiş, o yıl gerçekleştirilen turnuvada UMMC Ekaterinburg şampiyonluğa ulaşmıştı."

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