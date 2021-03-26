Son dakika spor haberi: Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonu İstanbul'da düzenlenecek!
FIBA, Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonunun 16-18 Nisan'da İstanbul'da düzenleneceği açıklandı. Oynanacak olan Dörtlü Final'de temsilcimiz Fenerbahçe Öznur Kablo'nun yanı sıra Perfumerias Avenida (İspanya), Sopron Basket (Macaristan) ve UMMC Ekaterinburg (Rusya) takımları mücadele edecek. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
FIBA Kadınlar Euroleague Final Four organizasyonu, 16-18 Nisan 2021 tarihinde İstanbul'un ev sahipliğinde Volkswagen Arena'da gerçekleştirilecek.
Kadınlar Euroleague'de 16-18 Nisan 2021 tarihleri arasında yapılacak Dörtlü Final'de Türkiye'den Fenerbahçe yanı sıra Perfumerias Avenida (İspanya), Sopron Basket (Macaristan) ve UMMC Ekaterinburg (Rusya) takımları mücadele edecek.
16 Nisan Cuma günü oynanacak yarı finallerde Fenerbahçe ile UMMC Ekaterinburg karşılaşacak. Perfumerias Avenida ile de Sopron Basket ile karşı karşıya gelecek.
17 Nisan Cumartesi gününü takımlar maç yapmadan geçerken, 18 Nisan Pazar günü önce üçüncülük maçı oynayacak. Ardından da final mücadelesi yapılacak.
Final Four, 2016 yılında da Türkiye'de organize edilmiş, o yıl gerçekleştirilen turnuvada UMMC Ekaterinburg şampiyonluğa ulaşmıştı.
Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından yapılan açıklama şu şekilde;
"FIBA Kadınlar Euroleague Dörtlü Final organizasyonu, 16-18 Nisan 2021 tarihinde İstanbul'un ev sahipliğinde Volkswagen Arena'da gerçekleştirilecek.
Kadınlar Euroleague'de 16-18 Nisan 2021 tarihleri arasında yapılacak Dörtlü Final'de temsilcimiz Fenerbahçe Öznur Kablo'nun yanı sıra Perfumerias Avenida (İspanya), Sopron Basket (Macaristan) ve UMMC Ekaterinburg (Rusya) takımları mücadele edecek.
16 Nisan Cuma günü oynanacak yarı finallerde Fenerbahçe Öznur Kablo, UMMC Ekaterinburg ile Perfumerias Avenida da Sopron Basket ile karşılaşacak.
17 Nisan Cumartesi gününü takımlar maç yapmadan geçerken, 18 Nisan Pazar günü önce yarı finalde mağlup olan takımlar üçüncülük maçı oynayacak. Ardından da yarı finallerin galipleri, şampiyonluk kupasını kazanmak için sahaya çıkacaklar.
Dörtlü Final, 2016 yılında da ülkemizde organize edilmiş, o yıl gerçekleştirilen turnuvada UMMC Ekaterinburg şampiyonluğa ulaşmıştı."
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