22 Ocak 2021, Cuma

BASKETBOL

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi: Asvel 65-67 Fenerbahçe Öznur Kablo | (MAÇ SONUCU)

F.Bahçe çeyrek finalde!
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 22.01.2021

Basketbolda B Grubu'nda , 'i 67-65 mağlup ederek çeyrek finale lider olar çıktı.

Basketbolda B Grubu'nda , Fransa temsilcisi Feminin'i 67-65 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, lider olarak çeyrek finale çıktı.

Çekya'nın başkenti Prag'da oynanan B Grubu 2. seri müsabakalarında mücadele eden Fenerbahçe Öznur Kablo, ASVEL Feminin ile karşı karşıya geldi.

Kralovka Arena'daki oynanan mücadelenin ilk çeyreğini 16-11 önde geçen sarı-lacivertliler, devre arasına 33-30 üstünlükle girdi.

Üçüncü periyodu 49-47 önde kapatan Fenerbahçe Öznur Kablo, final periyodunda geriye düşse de son bölümde toparlandı ve karşılaşmayı 67-65'lik skorla kazandı.

Sarı-lacivertli ekip böylece, altıncı maçında beşinci galibiyetini elde etti ve grup lideri olarak çeyrek finale yükseldi.


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